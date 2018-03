Las de Valverde, a dar la talla en Cáceres

Dicen que la esperanza es lo último que se pierde y a eso se agarra el Granada CF femenino tras ver como su principal rival en la lucha por la fase de ascenso a Primera, el Málaga, empató la pasada jornada.

Quedan quince puntos en juego y las de Valverde no pueden fallar y esperar a que el líder pinche en al menos dos citas pues le tiene el average ganado. Pero de nada servirá si no ganan los cinco partidos que le restan. El primero de ellos será hoy en Cáceres en el desplazamiento más complicado que le queda a las granadinas de aquí a final de temporada. Las extremeñas son quintas, no se juegan nada pero en casa no fáciles de batir.

El Granada acumula cinco jornadas sin recibir un solo gol y llegan en buen momento a una cita que dará comienzo a las 12:00 horas.