Ver el mundo desde todo lo alto

Si es una delicia ver al Granada CF liderando la Segunda División de fútbol, no lo es menos contemplar al Covirán en todo lo alto de la LEB Plata. Aunque sea una vez más, no hay que cansarse de repetir que esto no ha hecho nada más que comenzar -bueno, ya van varios meses de competición- y que de lo que se trata es que la fotografía de hoy sea la misma cuando finalicen los torneos en cuestión. Todos en Granada nos daríamos con un canto en los dientes para que sea así, lo que auguraría una primavera plena de celebraciones deportivas.

sólo media docena

Centrándonos en el baloncesto, la del pasado fin de semana fue la sexta jornada. Quedan, nada más y nada menos que la friolera de 24 partidos en los que los de Pablo Pin han de defender la posición que hoy ocupan y que comparten con el Albacete y no hay pocos equipos echando el aliento. Paso a paso, y el del sábado se dio con rotundidad con un triunfo sobre el CB Hospitalet que en ningún momento complicó la existencia a los granadinos, que siempre mandaron en el marcador.

otra vez la defensa

Los catalanes fueron una nueva víctima de la defensa nazarí, que nuevamente saco de quicio a su rival. El trabajo de retaguardia volvió a tapar algunas lagunas en el juego ofensivo que, cuanto antes se entone mejor, porque para hacer bueno el trabajo defensivo la pelotita tiene que pasar por el aro. Si no, no hay tutía

los tiros libres

Preocupa el bajo porcentaje de acierto de la línea de personal. En este apartado el Covirán es el farolillo rojo y no hay que olvidar que desde ahí se pueden escapar partidos apretados.