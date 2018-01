Victoria Padial necesita un milagro para ir a los Juegos

O media un cambio de parecer a última hora, o la única biatleta española que ha competido en unos Juegos Olímpicos, la granadina Victoria Padial, se quedará fuera de los de Pyeongchang 2018. El Comité Olímpico Español anunciará hoy la delegación española que competirá en el magno evento y la alboloteña no estará en ella ya que no cumple los requisitos mínimos impuestos por la Real Federación Española de Esquí (RFEDI), aunque sí los para la Internacional (IBU).

En realidad, Padial, de 29 años, nunca ha cumplido con los criterios de selección en España. Compitió en Vancouver 2010 y Sochi 2014 gracias al uso de las invitaciones que hace la IBU para aquellos países que no obtienen plaza directa al contar con suficientes biatletas en sus competiciones. En aquellos entonces, la RFEDI no tenía problemas en aceptar la invitación de la Internacional. Pero para los Juegos de Pyeongchang, la Española fijó que para conformar la delegación "no se hará uso de wild cards o reallocation quotes", que hasta ahora era la vía por la que la granadina podía formar ir a unos Juegos. El criterio de la Federación es primar la calidad por encima de la cantidad.

Este cambio de parecer hace que el sueño de Padial de competir en sus terceros Juegos se esfume, salvo milagro. Los criterios deportivos de la RFEDI son muy estrictos. Padial no ha firmado un top 30 en Copa del Mundo pero sí un top 15 en la IBU Cup, la 'segunda división' del biatlón. Sin embargo, el puesto 13 que logró en Sjusjoen (Noruega) no computa porque se produjo en un relevo mixto (junto a Roberto Piqueras), que no es una modalidad incluida en el programa olímpico, por lo que no contaría para la Federación. Otra cosa es que esta haga la vista gorda porque en los propios criterios de selección publicados no se alude a que ese resultado se logre expresamente en alguno de los eventos incluidos en el programa olímpico.

Son los propios límites impuestos por la RFEDI los que impedirán a Victoria Padial competir en la cita de Pyeongchang. Lo que choca es que para la IBU, la Federación Internacional de Biatlón, la alboloteña sí haya cumplido sus requisitos de clasificación olímpica, que además son más exigentes. La IBU solo pide al menos haber sumado 150 puntos en dos competiciones. Padial lo hizo esta temporada nueve veces en doce pruebas, lo que le ha servido para, ella sola, quedar en el puesto 28 de la Copa de Naciones, a solo seis países de lograr un puesto directo.

Mientras que en Madrid se anuncia el equipo olímpico, Victoria Padial volverá a defender la bandera española en los Europeos que empiezan en Ridanna (Italia). La granadina compite a las 13:30 en la prueba individual sobre 15 kilómetros.