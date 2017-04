Victoria pero sin premio

El Covirán Granada saltará este próximo fin de semana a la pista del pabellón Pisuerga de Valladolid sin nada que jugarse. Si acaso esperar a conocer el rival de cara al play off que ayer terminó de certificarse para los rojinegros pese a imponerse y condenar a la EBA al L'Hospitalet en el Palacio de Deportes (83-75).

El equipo que dirige Pablo Pin estuvo muchos minutos vivo. Concretamente todos los que el Sammic anduvo por debajo en el marcador en su duelo ante el Ávila en el Centro de Usos Múltiples Carlos Sastre. Allí llegaron a ir perdiendo los vascos por hasta quince puntos, la misma diferencia por la que al final terminaron imponiéndose y sellando su ascenso a la segunda categoría del baloncesto español (45-60), toda vez el Cambados no cumplió con su obligación en su propia cancha precisamente ante el Valladolid (59-63). Los gallegos fueron a remolque en el electrónico durante todo el encuentro con desventajas muy amplias. Y sólo al final consiguieron estrechar el cerco y acercarse a un triunfo que habría obligado a Sammic a vencer en el último encuentro de la fase regular ante Seguros Soliss Alcázar.

Con la Copa LEB Plata ganada por el Covirán, el único requisito para conseguir el factor cancha era terminar entre los cinco primeros. Esa circunstancia hará que los de Pablo Pin sean segundos aunque pierdan en Valladolid y Cambados cumpla y venza en su visita a la cancha de Agustino Leclerc. Así pues, el rival en la primera eliminatoria por el ascenso se dirimirá en función de lo que hagan los distintos implicados; aunque salvo sorpresa será Morón o Navarra en sus respectivos duelos. El tropiezo de los amarillos también evitó la posibilidad de que estos acabaran como campeones en un último partido que habría sido de infarto.

El de ayer fue muy al estilo del equipo nazarí, que tuvo momentos de gran dominio alternados con otros en los que pasó apuros. Los de Pablo Pin dominaron siempre el marcador salvo en el segundo y tercer cuarto, momento en el que atravesaron momentos complicados con desventajas nunca superiores a una acción de ataque. Pin llamó al canterano Marcos Gabriel Vigo. Una vez se consumó el alirón vasco, el míster granadino le dio segundos en cancha. En total 2:04 en los que no sobresalió pero tampoco cometió ningún error.

El técnico volvió a rotar pensando en el play off. Por eso cedió más protagonismo del habitual a jugadores como Germán Martínez, Pablo García o Edu Pérez. Todo para descanso de Jesús Fernández, De Lattibeaudiere y Carlos De Cobos. Todos ellos han llegado tocados al tramo decisivo de la temporada y ayer no fueron de la partida. Habrá que ver si lo serán en Valladolid con todo lo que hay en juego en las series por el ascenso a la LEB Oro.

Pero si hubo dos jugadores que destacaron ayer fueron Bowie y Uta. El norteamericano y el rumano llevaron el peso del ataque con permiso, una vez más, de Carlos Corts; quien ayer acompañó su habitual aportación invisible al juego ofensivo granadino de un 13 puntos, todos ellos en tiros de campo.

Pese a que fue el visitante Javi Rodríguez el primero en anotar, y después el Hospitalet mantuvo la ventaja, el Covirán pronto estableció una cómoda ventaja de 10-4 antes del ecuador del primer cuarto gracias, sobre todo, al acierto inicial en la pintura de Uta. Los catalanes reaccionaron con un triple de Gabri para el 12-9, pero el pívot rumano iba a encontrar en Joel Almeida un aliado de lujo para ir abriendo brecha en los primeros compases. No en vano, el caboverdiano fue el único que anotó junto a Corts y Uta al término del primer cuarto (5 puntos). Un triple de éste y un palmeo de Uta a pocos segundos de que sonase la bocina dejaron una cómoda ventaja local de 19-10 de cara a los segundos diez minutos de encuentro.

En el segundo cuarto, la Fundación mantuvo siempre más o menos la diferencia respecto de su rival. Ya con Edu Pérez sobre la cancha y dándole paulatinamente cada vez más importancia al juego exterior, el Covirán volvió a colgarse de las manos de Uta, Corts y Almeida para plantarse con 32-23 a 4:08 del descanso. Parecía estar todo controlado pero entonces aparecieron Vucicevic y Morera, y entre uno y otro destrozaron la defensa local con un parcial de 0-10 que daba la primera ventaja catalana desde el comienzo del partido. El Covirán estaba obligado a reaccionar y Milekovic rompió la sequía anotadora con un triple que devolvía el dominio en el marcador a los rojinegros.

Parecía un espejismo lo del 0-10 de parcial, pero nada más lejos de la realidad. El Covirán iba a sufrir, y de qué manera, frente a un Hospitalet que se jugaba la vida y la perdió. Con un ojo en la pista y el otro en la pantalla del ordenador para ver lo que hacía un Sammic que, en esos momentos, ya comenzaba a levantar el vuelo, el equipo granadino vivió algunos minutos a rebufo de los de Jorge Tarragona, y siempre buscando empates o sacando ventajas que no excedían de uno o dos puntos. Fue pasado el ecuador del tercer cuarto cuando los nazaríes terminaron de distanciarse merced a una canasta de Bortolussi y un triple de Pablo García. Edu Pérez sacó un dos más uno a pocos segundos que dejaba el partido encarrilado de cara al último periodo (59-52).

Ahí el equipo de Pin terminó de desperezarse y consiguió completar una buena actuación coral que sirve para seguir sumando anímicamente de cara al play off.