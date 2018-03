Vigésima plaza para Victoria Padial en Siberia

La biatleta granadina Victoria Padial firmó ayer un gran resultado en la final de persecución de la prueba de la Copa IBU disputada durante este fin de semana en Khanty-Mansiysk, localidad situada en la zona de Siberia, en Rusia, donde la granadina ha cerrado su temporada invernal en esta competición.

Padial, que ya brilló el viernes con una sensacional decimoquinta posición en la prueba de sprint, concluyó ayer vigésima la carrera de persecución, siendo ambos los mejores resultados que alcanza en este curso.

Los errores en el disparo cometidos ayer durante la persecución estuvieron provocados por el viento racheado que soplaba en el paso de tiro. Victoria cometió un total de cuatro fallos, uno en cada tirada, por lo que tuvo que dar cuatro vueltas adicionales al circuito de penalización, una por cada error. Aún así, consiguió un sensacional y meritorio Top 20.

"Estamos muy contentos por haber conseguido en la prueba final de la Copa IBU los mejores resultados de la temporada. El viernes en el sprint fui la más rápida en el paso de tiro, con un cien por cien de aciertos, logrando un Top 15 y la mejor puntuación en una prueba IBU, con 86,18", explicó la granadina en una nota de prensa remitida a los medios.

"El sábado, a pesar de los cuatro disparos que he fallado, he sido la segunda más rápida disparando, a sólo 0,4 segundos de la primera. Esto me ha ayudado mucho, junto con los veloces esquís que me ha preparado mi entrenador Alex, para alcanzar el puesto vigésimo de la prueba", añadió la deportista alboloteña.

"Ahora toca recoger todo el material, ya que este domingo viajamos con la organización, casi setecientos kilómetros por carretera destino a Tyumen, donde la próxima semana participaremos en la final de la Copa del Mundo de Biatlón de esta temporada", agregó Padial.