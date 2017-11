Visita al campo maldito

El Sima Peligros Fútbol Sala afronta hoy una visita muy engañosa a una pista en la que jamás ha ganado en competición oficial. Los de Ramón Balboa afrontan una salida que reúne todos los condicionantes para provocar cierta relajación en el equipo que la dirección deportiva quiere evitar a toda costa. El Victoria Kent, pese a estar en puestos de descenso, es un conjunto que siempre que ha jugado ante el cuadro nazarí se ha mostrado muy aguerrido, exhibiendo un nivel competitivo muy alto. Por si fuera poco, Alhaurín de la Torre siempre se le ha dado especialmente mal pues todas las visitas oficiales se saldaron con derrota.

Balboa considera que su equipo debe "olvidarse por completo de la clasificación y tener entre ceja y ceja la lucha sin cuartel por una victoria que nos permita romper el particular maleficio que nos acompaña cada vez que jugamos en Alhaurín de la Torre. Este partido es especialmente complicado y necesitamos estar a nuestro máximo nivel para imponernos pero no va a ser fácil. Por lo que sea, es un rival que, en Liga, se nos ha dado siempre especialmente mal. Lógicamente no es algo que no se pueda cambiar pero necesitamos estar a nuestro máximo nivel para imponernos por primera vez, con puntos en juego. Además, ellos llegan con urgencias y nos van a plantear un partido con presión a toda cancha los primeros minutos, alto nivel físico e intentando que juguemos lo mínimo posible".

Pese a la situación en la tabla de los malagueños, el duelo no será nada fácil

La clave para el técnico peligreño es que su equipo "tenga la cabeza fría y tratar de realizar apoyos incesantes a la hora de sacar el balón desde atrás. En defensa tenemos que hacer un partido perfecto, cerrando espacios e impidiendo que ellos progresen con facilidad en nuestros dominios". Balboa augura un duelo "bastante más igualado de lo que la clasificación puede sugerir y no descarto que se puedan adelantar en algún momento porque necesitan victorias con urgencia. Eso les dará un plus de motivación e intensidad que debemos saber gestionar. Quien se guíe en este partido por la clasificación caerá en un craso error". Por ello, habrá que construir, con contundencia, de atrás hacia adelante; si somos fuertes atrás, el talento hará su trabajo arriba".

El choque dará comienzo en el Pabellón El Limón desde las 19:00 horas.