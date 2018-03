Visita a un gallito con el 'play off' a tiro

Sólo dos escuadras han conseguido dejar sin puntos como local esta temporada al Granada B. Ambas son murcianas y, la casualidad, ninguna de ellas rescató las tres unidades en liza en la nueva Ciudad Deportiva del club. El UCAM, entonces dirigido por Lluís Planagumà, venció en Los Cármenes por cero a uno en la primera jornada de Liga y, diecinueve fechas después, repitió triunfo en La Condomina aunque con otro ex técnico del filial llevando sus riendas; José Miguel Campos. El otro conjunto fue el Cartagena. También con un exiguo cero a uno, los albinegros empezaron a enderezar el rumbo de una competición en la que hasta entonces, jornada 10 del campeonato, habían competido de manera fluctuante.

El 'Efesé' no ha cambiado de entrenador, mas en los días previos a su visita a Armilla resonaron campanas de cese. Salvó el match ball y ahora afronta el duelo de la segunda vuelta ante los de Morilla esta tarde (Estadio Cartagonova, 18:30 horas) con la única mentalidad de ganar y esperar el tropiezo del Marbella para encaramarse en solitario al techo de la clasificación en el Grupo IV de Segunda B. Y eso será precisamente lo que intentaran evitar los rojiblancos, a los que los resultados parecen empeñados en ponerles una y otra vez el caramelito del play off a centímetros de su boca. El filial ha desperdiciado dos oportunidades de oro para abordar la zona de privilegio ante dos conjuntos de la zona baja. Primero fue en Las Palmas (derrota por 2-1) y la semana pasada en casa contra el Jumilla (empate a un tanto).

Será el Cartagena el que dé el salto al primer puesto o el 'B' el que vuelva a puestos de play off. Quizá ninguno, en función de cómo se desarrolle la jornada liguera. Lo que es seguro es casi seguro es que no lo harán los dos a la vez. Si los de Monteagudo están empatados a 52 puntos con el Marbella, los de Morilla están a tan sólo uno del cuarto, el Real Murcia. Conjunto que, para colmo, conocerá por primera vez la semana que viene el Parque Nueva Granada. Dicho de otro modo, que el Granada B parece seguir teniendo créditos para jugar esta partida en la que no está obligado nada más que a intentarlo.

El míster sevillano del filial recupera a Diego una vez ha superado sus molestias pero pierde a Pablo González por acumulación de tarjetas y a Migue Cobo por un principio de pubalgia. La del de Almuñécar es ausencia sensible, pues es un jugador capital en el esquema de Morilla. El ex del Huétor Tájar, por su parte, apenas tuvo unos minutos a principio de Liga y, desde entonces, ha desaparecido incluso de la mayoría de las convocatorias.

De otro lado Andrés García, Aarón Escandell, Víctor Morillo y Fran Serrano tendrán que andarse con ojo si pretenden entrar en la lista de la semana que viene ante el Real Murcia. Todos ellos acumulan cuatro cartulinas amarilla, y de ver hoy la quinta habrían de cumplir ciclo ante los granas. Ese es el panorama para un Granada B que visita uno de los campos más complicados de la categoría. Por lo que significa, por la entidad de su inquilino y porque los números este año corroboran todo lo anterior, el Cartagonova no es feudo sencillo. Monteagudo no podrá contar con Owusu por una lesión en el bíceps femoral; pero vuelve a Cordero, ya recuperado. La única duda radica en saber si Pau Torres entrará en la lista de convocados tras recibir el alta médica.