Vuelta a la realidad

Tras la fiesta del pasado jueves en Gójar ante el Movistar Inter que sirvió para soñar con que el fútbol sala granadino llegara a ese nivel en el futuro, el SIMA Peligros vuelve a la realidad. Y esta no es otra que seguir peleando por meter la cabeza entre los tres primeros para poder disputar la próxima temporada la Copa del Rey. Un punto distancia a los de Ramón Balboa de la tercera plaza que ocupa el África Ceutí, por lo que cada partido que pasa el margen de error es mínimo.

Y más si los enfrentamientos es ante equipos inferiores a los peligreños como es el caso del choque que tendrá que afrontar mañana. Los metropolitanos visitan la cancha del Club Deportivo Gádor.

Los almerienses están peleando por evitar el descenso por lo que para ellos la cita también es clave. Con tres puntos de renta sobre los puestos que pueden mandarlo a Tercera División, los almerienses no lo pondrán fácil.

El conjunto nazarí afronta el choque con el deber de hacerse con los tres puntos y no descolgarse pero cometería un grave error si se confía por la posición de su rival en la tabla clasificatoria. Balboa no quiere confianzas y aunque sobre el papel pudiera aparentar ser asequible, Gádor no lo es. Por tanto, al margen del olvidarse de la fiesta de Gójar, deberá inculcar a sus hombres la necesidad de saltar a la cancha concentrados desde el primer momento, 'morder', correr más que su contrincante y, sobre todo, ofrecer un buen nivel defensivo para comenzar a ganar el choque desde atrás. Será esencial imprimir una gran intensidad y no perder balones en zonas peligrosas.

Para intentar que no se escapa el objetivo de la Copa del Rey, desde la entidad peligreña se ha hecho un esfuerzo y se ha firmado hasta final de temporada a Jost, que ya debutara ante el Movistar anotando el único tanto de los granadinos en el duelo amistoso. Un pieza más para lograr una meta que aún es factible.

El partido se disputará desde las 12:15 horas.