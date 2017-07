Vuelve Devin Wright

El Covirán Granada ha anunciado el fichaje de un nuevo jugador para la temporada 2017/18. Se trata del pívot español Devin Wright, de 201 centímetros de estatura y que ha jugado las últimas seis temporadas en LEB Oro.

Wright, que es el noveno jugador que se pondrá a las órdenes de Pablo Pin para la próxima temporada, llega para reforzar el juego interior de la entidad nazarí. Además, el pívot, que pasó por la cantera del CB Granada, tiene una amplia experiencia en categorías FEB, pues ha jugado las últimos seis años en LEB Oro. La campaña pasada vistió la camiseta del Club Ourense, con el que disputó 38 partidos y jugó una media de más de 18 minutos por fin de semana. Antes, Wright estuvo en el Breogán, Melilla y Andorra. Además, el pívot tiene experiencia en Plata con el Alcázar. El nuevo jugador del Covirán, que cumplirá 31 años en octubre, promedió seis puntos, 5,1 rebotes y 6,6 de valoración durante la liga regular. Pero su rendimiento aumentó en la fase de ascenso. Wright anotó 8,8 puntos, capturó 7,8 rebotes y sumó 11,3 de valoración por partido.

Soy un jugador intenso que no da un balón por perdido. Además, soy muy activo en defensa"

Con esta incorporación a Pablo Pin ya le falta una pieza menos para completar la plantilla de cara al nuevo proyecto. El español se suma a la presencia de Ferrán Torres y Alejandro Bortolussi dentro de la zona. Además en las posiciones exteriores se encuentran: Carlos De Cobos, Carlos Corts, Germán Martínez, Alo Marín, Manu Rodríguez y Eloy Almazán.

Devin Wright se define como "un jugador muy intenso, que no da ningún balón por perdido y muy activo en defensa". Además, añade que puede aportar al Covirán "intensidad" y asegura "tengo experiencia en los momentos difíciles". Para el pívot, "Granada es mi segunda casa, pues estuve aquí cuatro años, por lo que cuando hablé con el presidente no me costó decidirme". Sobre la próxima campaña dice que espera que sea "ilusionante", y muestra su confianza en que "se consiga el objetivo, ya que se está haciendo muy buen equipo".

Por su parte, el entrenador del Covirán, Pablo Pin, considera que "con la incorporación de Devin contamos con un jugador muy físico". Además, subraya que el jugador "conoce las categorías FEB porque tiene experiencia tanto en Oro como en Plata", por lo que se muestra "muy contento" por que "ha mostrado siempre mucha predisposición para venir y para nosotros es un lujo tenerlo".