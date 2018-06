El Zaragoza, un reto para el Numancia

El Numancia afronta por primera vez en su historia una fase de promoción a Primera división con la intención de seguir soñando frente al Zaragoza, "un reto mayúsculo", en palabras del entrenador Jagoba Arrasate, quien confió en la magia de este tipo de eliminatorias para romper las apuestas.

Para el entrenador numantino su equipo afronta un desafío. "No es un premio, sino como una oportunidad. No va a ser fácil, pues nos enfrentamos con el mejor equipo de la segunda vuelta, pero hemos dado motivos para creer", señaló. Arrasate aseguró que no tiene una idea establecida sobre la alineación, si bien reconoció que no habrá muchos cambios. Cuenta con las bajas seguras de Valcarce, Julio Álvarez, Grego y Manu del Moral.

El conjunto aragonés, por su parte, sólo ha perdido dos partidos (Rayo Vallecano y Cádiz) en las últimas diez jornadas y afronta el duelo tras enlazar tres victorias. Con este equipaje pretende asaltar Los Pajaritos tal y como lo hizo en la liga (1-2), si bien los jugadores tienen claro que el choque de esta noche no se parecerá en nada.

Con Cristian Álvarez en la portería y un Borja Iglesias goleador como principales actores, el Zaragoza buscará mantener su identidad de hacerse dueño del balón con las ausencias de Raúl Guti y Oyarzun. La única duda para confeccionar la alineación para Natxo González podría residir en el lateral derecho, en donde el canterano Delmás o Alberto Benito se jugarán la titularidad.

Zaragoza:Cristian Álvarez; Delmás, Verdasca, Mikel González, Lasure; Eguaras, Javi Ros, Zapater, Papunashvili; Pombo y Borja Iglesias.

Árbitro:Gorostegui Fernández-Ortega (vasco).

Estadio:Los Pajaritos (20:30).