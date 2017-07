Zidane: "Mbappé es muy bueno"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, dijo hoy que su compatriota, Kylian Mbappé, del AS Mónaco, delantero francés pretendido, según la prensa especializada, por el conjunto blanco, "es muy bueno" y "tiene personalidad".

"Es muy bueno, *no? Un talento. Tiene 18 años, tiene personalidad... es muy bueno como jugador y lo ha demostrado todo el año, pero no es jugador mío. No te puedo decir más", valoró el entrenador del Real Madrid en declaraciones al portal ESPN México.

Asimismo, Zidane restó importancia a los rumores sobre una posible marcha de Cristiano Ronaldo.

"Está de vacaciones, está descansando y se lo merece. Va a volver con nosotros y ya está. Es del Madrid y se va a quedar con nosotros", afirmó.

Por último habló de la salida de Alvaro Morata.

"Le deseamos toda la suerte del mundo, menos contra el Real Madrid. Sabemos que es su casa y que siempre ha sido así, ha estado toda la vida aquí. Pero hay que tomar decisiones y él tomó la decisión de ir a otro club", apuntó Zidane.

El Real Madrid informó el miércoles de que llegó a un acuerdo con el Chelsea para traspasar a Morata al club inglés, en una operación estimada, según pudo saber Efe, en 80 millones de euros.