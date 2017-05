Zornotza, el siguiente

Complejo rival tendrá el Covirán Granada en las semifinales de su camino hacia la LEB Oro. Los rojinegros se medirán en la nueva ronda del play off a un Zornotza Saskibaloi Taldea que ha dado la sorpresa al doblegar a Carrefour 'El Bulevar' de Ávila -y a pesar de tener el factor cancha en su contra-. Los vizcaínos vencieron ayer en el cuarto encuentro de su serie a los abulenses por 74-69 y esperan a Pablo Pin y los suyos casi con el cuchillo entre los dientes.

El Covirán tendrá que ponerse el mono de trabajo y hacer partidos serios para deshacerse de un contendiente con un extraordinario poderío físico. Deberá dejar atrás los lapsus que le han conducido a caer en algunas citas de ligar regular y estar 'on fire' durante los cuarenta minutos de cada duelo. No en vano, Zornotza ya sabe lo que es derrotar a los granadinos en su pista -lo hicieron en el choque que enfrentó a ambas escuadras en la primera vuelta-. Precisamente ese, su autoridad como local, es uno de los factores clave en el conjunto dirigido desde el banco por Mikel Garitaonandia. Los del ave fénix están casi obligados a conquistar el Polideportivo Larrea en, al menos, una ocasión para no llegar a un hipotético quinto partido a vida o muerte, Y eso, con la cuenta de vencer los dos primeros encuentros en territorio granadino. Una cancha cuyas pequeñas dimensiones y cuya presión ambiental originada por la grada hace volar a los suyos.

Zornotza basa su poderío en su Polideportivo Larrea y en hombres de nivel como Mutakabbir

Pero no sólo de empuje viven los vascos. Cuentan, además, con una plantilla de jugadores de nivel. Con la batuta del base Dani De la Rúa, cedido por el Real Madrid, Zornotza ha promediado 74,1 puntos por duelo antes de la pelea por el ascenso, por lo que es un equipo difícil de ganar. No obstante, sus mejores hombres están en la zona, comandados por el pívot serbio de 2'07 metros Vucetic, uno de los mejores del torneo, a préstamo por Bilbao Basket.

Los pupilos de Garitaonandia buscan subir a la categoría de plata del baloncesto nacional, y para ello no han dudado en reforzarse con piezas con experiencia en esa categoría. El último caso es el de Mutakabbir, un escolta de origen jamaicano que llegó a las filas de los del País Vasco el pasado enero. La intención de los rojinegros, empero, es la de centrarse en sus propias virtudes y olvidarse de las del rival. Y es que, si el Covirán está a su nivel, es favorito. El primer asalto, el viernes a partir de las 21:00 horas en el Palacio.