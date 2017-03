La actividad en la Sierra sigue con el 'Ruralito'

Días después de los Campeonatos del Mundo, la actividad en Sierra Nevada continuó con el Trofeo Ruralito. En el gigante, Juan Carlos Hernández y Victoria Díaz fueron los vencedores en categoría sub 12, Álvaro Del Pino y Alba Martínez ganaron en sub 10; Castañeda y Toledo lo hicieron en sub 8 y Joaquín Camacho y Ella Hervás en sub 6. Por su parte, en el slalom, se llevaron la victoria Mario Mora y Ella Hervás (sub 6), Daniela Toledo (sub 8), Álvaro Del Pino y Alba Martínez (sub 10) e Iván Espín y Victoria Díaz (sub 12).