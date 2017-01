Los adioses de Murray y Kerber dejan el título abierto

El Abierto de Australia despidió de una tacada a los dos números uno en octavos, Andy Murray y Angelique Kerber, dos derrotas que dejan muy abierta la lucha por el título.

Murray, cinco veces finalista en Melbourne, cayó ante el alemán Mischa Zverev por 7-5, 5-7, 6-2 y 6-4 en la cancha Rod Laver, donde horas más tarde sucumbiría Kerber, la defensora del título, ante la estadounidense Coco Vandeweghe por 6-2 y 6-3.

La alemana podría perder el liderato si Serena Williams suma su 23º grande

La jornada dejó como gran vencedor a Roger Federer, que superó a Kei Nishikori en cinco sets y vio cómo se le abría su lado del cuadro con la derrota de Murray.

La primera semana en Melbourne Park ha supuesto una enorme criba. En hombres sólo quedan cinco de los diez primeros cabezas de serie tras las caídas de Murray, Nishikori, Djokovic, Cilic y Berdych, mientras que en mujeres sólo resisten cuatro después de que perdieran Kerber, Radwanska, Halep, Kuznetsova, Cibulkova y Carla Suárez.

El gran golpe de la jornada fue sin dudas el de Zverev y trajo la firma de un tenis en peligro de extinción. Murray fue incapaz de frenar el osado juego del 50º del escalafón, que convirtió en su mejor arma el saque-red, un anacronismo incluso en la hierba.

"Sufrí derrotas duras en mi carrera y me recuperé. Ésta es una de ellas y estoy seguro de que me recuperaré", confió no obstante Murray. "Ahora mismo estoy decepcionado, pues quería llegar lejos en este torneo y no pude".

Kerber sorprendió el año pasado al ganar en Australia su primer Grand Slam, batiendo en la final a la entonces mejor jugadora del planeta, Serena Williams. Después de levantar también el título en Estados Unidos, la alemana subió a lo más alto del escalafón.

Ahora queda todo en manos de Williams (35 años). Si consigue su Grand Slam número 23 recuperaría el número uno del mundo.