Los alevines estrenan el trazado del Mundial 2017

Casi doscientos corredores se dieron cita este fin de semana en el Trofeo Alevín Cross que organizó el Ski Club Granada y que es valedero para la Copa de Andalucía de esta categoría. La competición se disputó en la Loma de Dílar, el mismo escenario en el que tendrán lugar las pruebas de cross de los Campeonatos del Mundo de Snowboard y Fresstyle Sierra Nevada 2017, que comenzarán el 7 de marzo. A los más pequeños les correspondió estrenar el trazado mundialista.

Los ganadores en las diferentes categorías fueron Inés Fernández y Francisco Penalva en categoría sub 6; Paula Carrascosa y Alejandro Castañeda en sub 8; Carlota Gay y Oliver Martín en categoría sub 10; y Victoria Díaz y Juan Carlos Hernández en sub 12.