"A estas alturas sólo pienso en entrenar y pasármelo bien"

Después de varias temporadas entrenando en España y diversos trabajos en el extranjero como por ejemplo un puesto de técnico en el Atomeromu SE Paks húngaro y las labores de ayudante de Curro Segura en la selección de Kuwait, Quique Gutiérrez (Sevilla, 1963) se ha asentado finalmente en el RACA con el objetivo de subirlo de categoría. Cerca estuvo de conseguir el ansiado ascenso a Liga Femenina 2 tras proclamarse campeón de la Primera División Nacional, pero una derrota ante el Almería en la fase de ascenso privó al conjunto granadino de conseguir su objetivo.

-¿Es un fracaso no haber conseguido el ascenso?

Nuestro objetivo era intentar volver a ascender pero hay que tener en cuenta el nivel de la competición"Para muchas fue una frustración no ascender y continuar en una Liga que ya habían ganado"Ver cómo entienden el baloncesto en países como Hungría o Kuwait es una sensación increíble"

-En absoluto. Nuestro objetivo a principios de temporada era intentar volver a ascender pero luego hay que tener en cuenta el nivel de la competición y las circunstancias. En la primera fase fuimos subcampeones de grupo detrás del Almería, quedamos campeones de la fase final andaluza y en esta fase de ascenso hemos tenido dos bajas importantes: Laura Arrojo, que se tuvo que operar del hombro -que tenía muy al límite-, y Coral, que por temas académicos decidió no venir. Son dos jugadoras que juegan en puestos interiores y cuya ausencia nos dejó cojos en ese puesto. Afortunadamente, Verónica pudo venir una semana antes de la fase (estaba de Erasmus), pero obviamente no en las mejores condiciones. Dadas esas circunstancias, ir allí y ganar al equipo canario y perder por un punto ante Almería no puede ser un fracaso. En cuatro años se ha ascendido una vez y los otros dos se ha quedado a las puertas. No estamos desilusionados ni frustrados.

-El año pasado consiguieron el ascenso pero no se materializó por temas administrativos. ¿Cómo se puede recomponer un equipo tan rápidamente de un palo así?

-Nos ha costado estar mal durante casi todo el año. El equipo empezó a competir bien cuando ya nos estábamos jugando la vida. Pero sobre todo fue en el último mes y medio en el que cambió la mentalidad y se empezó a jugar mejor. Para muchas fue una frustración no poder estar en Liga Femenina 2 y estar otra vez en una liga que llevan ganando tres años.

-La derrota clave fue ante el Almería. ¿Qué falló en ese partido?

-Las bajas. Si llegamos a estar al completo como ocurrió en la final a cuatro andaluza hubiéramos tenido opciones de ganar, aunque siempre hay fallos. Tuvimos un balón a falta de cinco segundos y no metimos canasta. El equipo, pese a tener inferioridad física, puso mucho corazón e intensidad y nos pusimos arriba después de ir perdiendo de diecisiete. Después, su mejor jugadora anotó y nos dejó fuera a falta de cinco segundos. Cuando no cumples el objetivo de ascender te duele, pero en ese momento nos quedó la sensación de que hicimos todo lo que pudimos. A pesar de todas las dificultades, tan sólo nos faltaron dos puntos.

-Trabajó en países como Kuwait o Hungría. ¿Qué trajo a España de su experiencia en el extranjero?

-Especialmente buenas amistades dentro del deporte y nuevas experiencias fuera de él. Kuwait es una cultura totalmente distinta y Hungría tiene una liga muy interesante y que me atraía bastante. Son formas diferentes de entender el baloncesto y vivir eso es una sensación increíble.

-Ha entrenado tanto a equipos femeninos como a masculinos. ¿Qué podría decirnos que tiene el baloncesto femenino que lo hace especial?

-Personalmente creo que son muy diferentes, pero a estas alturas sólo pienso en entrenar y pasármelo bien, indistintamente de si es baloncesto masculino o femenino. Cuando vine de Hungría estuve entrenando en RACA, luego me fui a Kuwait y al volver me dieron la oportunidad de dirigir de nuevo al RACA. Realmente acabas donde te quieren, que en este caso es aquí.

-¿Qué valoración hace de la temporada?

-Hay dos partes muy diferenciadas. La temporada regular fue muy complicada principalmente por lo difícil que fue encontrar la motivación. En la segunda fase de la campaña, hasta la fase de ascenso, competimos muy bien. Cambiamos la mentalidad y competimos a un nivel extraordinario pese a tener muchas dificultades. Supimos sobreponernos y jugar bien y eso tiene muchísimo mérito. No tiene nada que lo materialice pero todo lo conseguido es un éxito.