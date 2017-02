El año de las remontadas imposibles

Con la victoria de los New England Patriots el pasado domingo en la Super Bowl se dio por finalizado el año 2016 en el deporte estadounidense. Doce meses que algunos medios han empezado a calificar como el más grande de la historia de las grandes Ligas norteamericanas. En este periodo de tiempo se han producido remontadas milagrosas en las finales de casi todas las grandes competencias del país que, además, han servido para despejar dudas en cuanto a leyendas como Tom Brady o LeBron James, roto maleficios como los de los Chicago Cubs, o escrito bellos cuentos de hadas como el de la Universidad de Villanova. Y ello sin contar los Juegos de Río, con la retirada soñada de Michael Phelps de las piscinas o el nacimiento de la mujer llamada a dominar la gimnasia en los próximos años, Simone Biles.

La ciudad de Houston, y en concreto el NRG Stadium, han sido el punto de partida y el punto final de ese mágico 2016. Y eso que empezó con una Super Bowl descafeinada ganada por los Broncos de Peyton Manning, en el último partido de su carrera, sin que este diera un solo pase de touchdown. Pero desde ese momento, las tilas se agotaron en Estados Unidos. El primer plato lo sirvieron los Villanova Wildcats en la Final Four de la NCAA (Liga universitaria de baloncesto), celebrada en la capital de Texas. Fue el colofón perfecto a lo que los americanos llaman el March Madness, el Marzo Loco. Y es que, sobre el papel, así lo es. Un mes de competición y 68 equipos eliminándose de forma directa hasta quedar cuatro, que juegan semifinales y final en una sede fija y que mueve a más aficionados que las franquicias profesionales.

La Universidad de Villanova es una pequeña institución académica situada a las afueras de Philadelphia que sólo había ganado una vez la NCAA. No llegaban como favoritos a nada, pero fueron pasando rondas hasta plantarse en la gran final. Delante estaba un gigante como los North Carolina Tar Heels, con diez títulos en su haber y un largo historial de finales. Los Wildcats eran carne de cañón pero se las apañaron para mantener el partido igualado. A cinco segundos del final ganaban por tres puntos, pero Marcus Paige, escolta de los Heels anotó un triple inaudito, con dos hombres encima y haciendo un rectificado en aire parando el reloj a 4,7 segundos del final. Empate a 74 y prórroga asegurada. Los hinchas de los Cats empezaban a tener lágrimas en los ojos. Pero esos casi cinco segundos se le hicieron un mundo a North Carolina. Ryan Arcidiacono, base de Villanova, cruzó el campo y le dejó la pelota a Kris Jenkins a metro y medio de la línea de tres aunque centrado. A 0,08 la mandarina no había salido de sus manos y con la bocina sonando esta entró en el aro de los Heels. 74-77 y los Wildcats conseguían desde la modestia su segundo título, el primero tras 16 años al frente del equipo para su técnico Jay Wright. La historia de hadas.

Fue la antesala de lo que se viviría el 19 de junio. El Oracle Arena de Oakland era una caldera, una olla a presión. Los Golden State Warriors venían de superar un récord de los Bulls de Jordan estableciendo el mejor récord de temporada con 73 victorias y 9 derrotas. Además, en la final de conferencia habían sido capaces de remontar un 1-3 adverso en su serie contra Oklahoma. En la serie por el título sólo se interponían los Cavaliers de LeBron James. La final iba rodada para los de la Bahía, que siempre fueron por delante. Era el guión perfecto, el soñado. Ganar a un equipazo como Cleveland, repetir el título del año anterior y entrar en la historia como los mejores campeones de la historia por estadísticas. Nadie había remontado un 3-1 en contra en una final de la NBA.

Era imposible pero los Cavs tienen a un tal James, es de Ohio, y volvió a Cleveland para hacer a los suyos campeones. Entre él y Kyrie Irving asaltaron la cancha de los Warriors en el quinto partido y tres días después forzaron un desenlace a partido único en California. 3-3 pero quedaba otra hombrada, en Oakland y con la encerrona perfecta. Pero nada con lo que no pudiera el rey. Si una figura trascendió fue la de James. Un triple doble en el séptimo partido y un tapón antológico a Iguodala a 1:51 del final fueron su decisiva aportación. El partido entró empatado a 89 en el último minuto. Irving, a 54 segundos, enchufó un triple en la mismísima cara de Curry. El marcador no se volvió a mover. King James lo había hecho, y por primera vez en su historia hacía campeones de la NBA a los Cavaliers con la mayor remontada en una final.

La ciudad de Cleveland fue protagonista cinco meses después de otra final para los anales, aunque esta vez los Indians eran el patito feo. Y es que todo Estados Unidos deseaba un final de las Series Mundiales de béisbol en el que pudieran decir: "Yo vi ganar las Series Mundiales a los Chicago Cubs". Y ya lo pueden gritar. En 108 años, eso no había pasado nunca. Al igual que en la NBA, la remontada fue histórica, ya que los Cachorros perdían por 3-1 después de ceder en casa dos partidos seguidos. De nuevo sobrevolaba sobre las cabezas de los fans del equipo de Illinois la famosa 'Maldición de la Cabra'. Otra vez el fantasma de aquel cornúpeto y su estúpido dueño que condenaba a los Cubs a no ganar nunca el título más grande del pasatiempo nacional estadounidense. Ya no valía ser el mejor equipo de la temporada regular y superar las cien victorias (el récord fue de 103-58). No. Esta vez el maleficio era el momento espectacular de los Cleveland Indians y la presencia de Terry Francona en su dugout, el entrenador que mandó a mejor vida la 'Maldición del Bambino' en los Boston Red Sox en 2004 y que en el Clásico de Otoño nunca había perdido un partido.

A los Indians les funcionaba todo al principio de la serie. Anotaban fácil y en el montículo Corey Kluber y Andrew Miller se mostraban intratables. Con 3-2 para Cleveland, la serie se marchó a Ohio para que los Indios campeonaran. Tenían dos juegos para hacerlo. Pero la rotación de pitchers cambió todo. Joe Maddon siguió fiel a su línea y no exprimió a su baluarte Jake Arrieta, que empató la serie. Los Cubs perdían a su mejor lanzador para el encuentro definitivo, donde Francona contaría con Kluber, eso sí, muy cansado. Y tanto. El séptimo partido de las Series Mundiales de béisbol 2016 fue un drama. Empezó de lujo para los Cubs con un home run de Dexter Fowler después de tres lanzamientos. En la octava entrada, y después de que los entrenadores rotaran de forma catastrófica a sus pitchers, los de Chicago dominaban 6-3. Era el turno de bateo de los de casa, y las rotativas pararon sus ediciones. Una anotación de Brandon Guyer y un home run de dos carreras impulsado por Rajai Davis igualó el partido. El maleficio. El partido se fue a entradas extra y estuvo detenido cerca de veinte minutos por lluvia. Ya casi era media noche cuando se reanudó el partido. Los Cubs estaban desmoralizados pero lograron dos carreras más. Los Indians no pudieron contestar. El batazo de Michael Martínez hacia dentro del campo fue muy fácil para Kris Bryant, que de tercera base se la dio a Anthony Rizzo en primera para dar por concluidos más de cien años de penuria. Internet se llenó rápido de fotos de tumbas con banderines de los Cubs y vídeos de nietos con sus abuelos llorando de felicidad. Pocas celebraciones tan emotivas se han vivido en el deporte.

En el 2016 del deporte americano ha importado mucho el cómo. La palma, evidentemente, se la lleva la victoria de los Cubbies. Pero faltaba el fútbol americano. Como en el básket, hubo aperitivos con las finales universitarias, ya en 2017 pero cuya temporada es la 2016. El 2 de enero se definió la tradicional Rose Bowl en un final tremendo, con los USC Trojans empatando el partido con un touchdown a 1:20 del final, interceptando un pase a 27 segundos del final, y consiguiendo la victoria con un gol de campo de 46 yardas ante Penn State. Una semana después fueron los Clemson Tigers los que en un final de locura contra Alabama, con tres cambios de líder en el marcador en cuatro minutos, los que se alzaron con el título nacional con un touchdown a falta de un segundo.

Estos dos partidos fueron el entrante perfecto para la fase decisiva del football, en un mes de enero donde los play offs decepcionaron y perdieron audiencia, y que solo salvaba la final Divisional entre Green Bay Packers y Dallas Cowboys. Toda la emoción se la guardaron para la Super Bowl, que se resolvió con la mayor remontada en la historia de la postemporada de este deporte. Tuvo que ser en el partido más importante, y precisamente porque fue en él las figuras de Tom Brady y Bill Belichick adquirieron una nueva dimensión, la de los resucitados. Durante el partido contra los Atlanta Falcons, los New England Patriots estaban muertos, arrasados, asfaltados por el mejor ataque de toda la Liga, liderado por Matt Ryan en la creación, secundado por receptores y corredores encumbrados a la élite de las estadísticas, y con una defensa que les estaba dando la ventaja en el duelo clave. 3-28 iba el partido cuando los de Foxborough empezaron a acortar distancias, pese a que Brady no estaba fino, y con dos anotaciones, con conversión de dos puntos incluida en ambas, forzaron la primera prórroga en la historia del Súper Tazón. Para el recuerdo, la Y en esta, en el primer ataque, el touchdown de oro de James White que emergió como el héroe anónimo que siempre se saca el entrenador de Nueva Inglaterra en cada situación de apuro. 31 puntos remontados en un cuarto, el último, y apenas cuatro minutos del tiempo extra.

Nadie dudó nunca de las capacidades de Tom Brady, pero jamás se le vio resucitar de sus cenizas de una forma tan apabullante. De golpe, el eterno debate sobre el mejor quarterback de todos los tiempos estaba cerrado. Cinco anillos para un mariscal de campo. El californiano ha sido el primero en conseguirlo en toda la historia de este deporte. Estadísticamente, no hay discusión. Es el mejor y lo demostró hace una semana.

Y es que si algo también ha tenido este año de deporte americano también ha sido la consagración de tótems como Brady, Belichick, LeBron James y Jake Arrieta. Por si había pocos ingredientes. La Super Bowl LI fue el colofón, el acabose. Nunca antes en Estados Unidos habían vivido una temporada así en las principales Ligas de sus deportes de equipo. Houston fue el punto de partida con aquel triple de Jenkins y en el mismo lugar se cuadró el círculo con la carrera de 2 yardas de White hacia la end zone de los Falcons.

Los aficionados aún se frotan los ojos por todo lo que han visto en estos 365 días. ¡Qué año, señores!