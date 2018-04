Hay armas para subir por la vía directa

Qué poco queda, todo un mundo. Hay que repetir el mensaje de hace una semana aun a riesgo de ser pesado. El ascenso se palpa, pero se puede irse entre los dedos de la mano al más mínimo despiste. Tres semanas para la gloria que pueden ser menos si a La Roda le da por facilitar el tránsito de los de Pablo Pin a la LEB Oro. Claro que los manchegos están a la espera de lo mismo, eso sí, situados por detrás en la cola.

bien parapetados

Ahí está el Covirán: líder a falta de tres jornadas. El domingo tuvo que saldar un partido ante un rival que demostró que ya no quedan peritas en dulce. Los granadinos tuvieron que cambiar el punto de mira para solventar un choque que no empezó bien. Dado que los tiros con valor de tres puntos no entraban (4 de 26 al final, 0 de 13 al descanso), hubo que acordarse de que también hay que ser fuertes en la pintura. Se metieron balones y los 'devines', 'ferranes' y 'maodos' se encargaron de hacer lo suyo, mientas el resto también dio un paso hacia el aro. De dos en dos también se ganan los partidos y dado el momento liguero en el que está el equipo no se está para desperdiciar un triunfo por querer ir de tres en tres. Por cierto, los tiros libres, uno de los talones de Aquiles en más de un encuentro, funcionaron en León. Todos los puntos cuentan.

al césar lo que es suyo

Sirva este ladillo a modo de fe de erratas. Uno de los cuatro triples del Covirán se logró al final del tercer cuarto desde casi nueve metros por obra y gracia de Manu Rodríguez y no de Alo Marín, como escribí en la crónica. Y es que las madres están en todo, como debe y tiene que ser.