Con el aroma de los días grandes

Desde que el nuevo Covirán Granada es el inquilino del Palacio de Deportes, algo que data de hace solo dos temporadas, en pocos días se ha respirado el ambiente de gran ocasión que hay hoy en la ciudad con el equipo. La pasada temporada hubo días puntuales de buena entrada, e incluso se jugó un partido como local en el fallido play off de ascenso. Pero no era lo de esta tarde. Lo mismo es por las fechas, por la hora del encuentro, porque el equipo gana más que pierde, porque va primero, y porque hay algo en juego más importante de lo que parece. La Copa LEB Plata, un nombre que, de entrada no llama la atención, que parece incluso forzado por la FEB, pero que guarda un premio muy goloso: el que la gane tendrá a su favor el factor cancha durante la fase de ascenso. Riquísimo.

El Covirán Granada tiene hoy centrada toda la atención de los amantes del deporte de la ciudad. No es probable que el Palacio de Deportes reciba una entrada como las de ACB en su día, pero se espera batir el récord de 3.006 asistentes de esta temporada, lo que está muy al alcance. El goteo de aficionados por las oficinas del club para comprar sus asientos para el choque ha sido lento pero constante estos días, lo que unido a la campaña solidaria Un juguete, una entrada casi pronostica un ambientazo en el cubierto del Zaidín. Es más, aquel que se acerque al club por la mañana, o esta tarde desde una hora antes del choque a la puerta 6 del Palacio, podrá beneficiarse de la medida solidaria del juguete.

Se respira ambiente y también trascendencia ante un choque que puede suponer el golpe encima de la mesa definitivo de los hombres de Pablo Pin. Los equipos con grandes aspiraciones también están hechos para aguantar grandes presiones, y la de hoy tiene doble perspectiva. De un lado hay que ganarle al Comercial Ulsa Valladolid, el recambio del mítico Fórum Filatélico. De otro, bancar el empuje del Lucentum (otro parche edificado sobre las cenizas de un histórico). Tanto granadinos como alicantinos tienen el mismo balance de temporada, 10-4, y están clasificados para la Copa LEB Plata de forma automática. Lo que se disputan es la localía en la final, que ahora ostenta el Covirán por una renta de puntos cifrada en 22. Por eso no sólo le vale el triunfo a las huestes rojinegras (que raro se sigue haciendo escribirlo), si no que tendrán que mirar por el rabillo del ojo lo que hagan los de Alicante en la pista del Tarragona, que no debería ser rival para los de Miguel Ángel Zapata por su situación clasificatoria.

Ergo ganar es el primer paso para que el Palacio sea hoy una fiesta. Todo lo que sea estar por encima del Valladolid en el marcador serán puntos de más que tendrá que recuperar el Lucentum. Por ejemplo, todo lo que sea ir venciendo de una renta normal de 8 puntos significaría que Alicante tendría que doblegar al Tarragona por 30. No sería básico, pero serían casi la mitad de las opciones de acoger la Copa en el Palacio.

Sin embargo, al Ulsa Valladolid se le está poniendo cara de aguafiestas. Viene con una racha de cuatro triunfos seguidos y si gana en el Palacio dará caza a los granadinos en la clasificación. Basan su juego en el rebote, tanto ofensivo como defensivo, y su poder en la zona será un problema serio si los interiores del Covirán no tienen su día. Por si fuera poco, el veterano Sergio de la Fuente se ha erigido como máximo anotador de la Liga y en líder espiritual de la reacción vallisoletana. Encima los de Paco García traen la piel de cordero puesta.

Así que para el Covirán, que seguirá teniendo la baja del pucelano Iván Martínez, será un duelo de mucha exigencia, muchos ojos encima. Contra sí mismo, contra un oponente durísimo, contra los transistores, y ante una afición expectante que espera fiesta.