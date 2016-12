El azar depara dos duelos estelares

El sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey deparó un duelo de Champions entre el Real Madrid y el Sevilla, y otros dos grandes enfrentamientos: Barcelona-Athletic y Atlético-Las Palmas. Éstos serán los choques más destacados de una eliminatoria cuyos partidos de ida se disputarán entre el 3 y el 5 de enero. Los de vuelta, entre el 10 y el 12 del mismo mes.

Finalmente, no hubo el siempre esperado y deseado Clásico. Tampoco un igualmente atractivo derbi madrileño. No obstante, el bombo no defraudó a la hora de repartir suertes dispares, pues habrá cruces interesantes y que pueden abrir el abanico de la competición, mientras que los dos equipos de Segunda División, el Alcorcón y el Córdoba, quedaron emparejados entre sí, lo que garantiza un representante de su categoría en los cuartos de final.

El Barcelona, vigente campeón del torneo y también de la Liga, abrirá el fuego en casa del Athletic, un viejo conocido. Y es que los azulgrana ya apearon a los vascos en los cuartos de final de la pasada edición, además de arrebatarles los títulos en las finales de 2009, 2012 y 2015.

El Madrid, en cambio, disputará el primer partido de su cruce en el Santiago Bernabéu, y deberá asegurarse su pase a la siguiente ronda en el Sánchez-Pizjuán, donde el Sevilla, tercer clasificado de la Liga, siempre redobla sus fuerzas.

El actual campeón de la Liga de Campeones intentará sacar un buen resultado en casa ante los de Jorge Sampaoli, a los que ya derrotaron este año en la Supercopa de Europa por un ajustado 3-2 tras una prórroga forzada por Sergio Ramos en el descuento. La última vez que fueron emparejados en la Copa del Rey fue en las semifinales de la temporada 2010-11, con pase madridista a la final tras ganar 0-1 en Sevilla y 2-0 en Madrid para, posteriormente, proclamarse campeón.

Por su parte, el Atlético disfrutó, al menos a priori, de un sorteo más benévolo. Los de Diego Simeone se jugarán su presencia en los cuartos de final de la Copa en el Vicente Calderón, después de visitar a Las Palmas en la ida.

El conjunto de Quique Setién apuesta por el buen fútbol y buscará aprovechar las dudas que aún puedan arrastrar los rojiblancos, que el pasado sábado ya sufrieron para sacar los tres puntos ante este rival en su feudo, imponiéndose por un solitario gol de Saúl Ñíguez.

Además, la Real Sociedad, actualmente quinto clasificado después de confirmarse como el equipo revelación esta temporada, y el Villarreal, que es el cuarto, vivirán un atractivo duelo entre dos candidatos a llegar lejos en esta edición de la Copa, mientras que el Valencia y el Celta también tienen visos de protagonizar un igualado choque con inicio en Mestalla y conclusión en Balaídos.

La presencia de un equipo de Segunda en la próxima ronda está asegurada, después de que el Alcorcón y el Córdoba, los dos únicos representantes de la categoría en el sorteo tras eliminar a Espanyol y Málaga, respectivamente, evitasen a los grandes y vislumbren una buena taquilla al quedar emparejados entre sí.