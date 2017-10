No basta con un aprobado 'raspadillo'

Ya lo dijo Pablo Pin al finalizar el encuentro del pasado sábado ante el Morón disputado en el Palacio de Deportes: "Es importante ganar sin jugar bien". Tiene razón el técnico del Covirán porque en el baloncesto, como en todos los deportes, sobre todo los profesionales, lo que importa es ganar.

jugar con fuego

Hay victorias y victorias. La del Covirán ante el Morón fue por los pelos. Es cierto que los granadinos siempre fueron por delante, pero nunca lograron despegarse en el marcador salvo un par de instantes y no por mucho. Así, el triunfo no se fraguó hasta prácticamente el bocinazo final pues los sevillanos tuvieron opciones hasta la última jugada, en la que, incluso, lanzaron en dos ocasiones desde más allá de la línea de 6,75 para empatar el encuentro. Por cierto, los granadinos no estuvieron acertados en su tiros con valor de tres puntos.

ni ni

Ni por fuera ni por dentro. El ataque del Covirán no fue nada brillante. Sólo bastaría mirar como fue el goteo de puntos durante los tres primeros cuartos y los escasos guarismos al final de la contienda para percatarse de que los errores en el tiro se acumularon. Si lo del lanzamiento exterior puede achacarse a un mal día, las carencias en el interior pueden 'invitar' a la preocupación porque en ningún momento se dejó la impronta de que el Covirán es un equipo poderoso en la pintura, zona en la que se guisará mucho del pescado del ascenso de categoría. Sin una fuerte presencia cerca de las canastas difícilmente se podrá aspirar a lo máximo esta campaña. Pin reconoció tras el encuentro del sábado que hay que mejorar mucho en esta faceta, entre otras cosas para evitar, según dijo, que las defensas rivales se abran.

la liga

El camino es largo y aún hay mucho por recorrer. Hay tiempo para mejorar las virtudes mostradas -la defensa sigue siendo todo un activo- y para corregir los errores, aunque no está de más no dejarlo para el final, que luego llega Valladolid y es que sube mientras el campeón de la Copa LEB Plata se queda en tierra.