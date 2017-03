El 'big air' ya les espera

Ya ha llegado la hora. Los cuatro miembros de la delegación española que en Sierra Nevada 2017 participará en la prueba de big air sueñan con hacer algo grande mañana. Pero antes, esta mañana, tendrán que enfrentarse a la ronda clasificatoria, la que dicte si lucharán por als medallas. Para las dos representantes españolas, las catalanas Queralt Castellet y María Hidalgo, el reto comienza desde las 10:05 horas; mientras que para el granadino Josito Aragón y el también catalán Aleix López lo hará a las 12:15. Todos ellos en la pista Neveros de la Loma de Dílar.

Al término de la sesión de entrenos, todos comparecieron en la sala de prensa habilitada en Pradollano. Con Castellet mermada por las lesiones, casi todas las ilusiones pasan por Josito, que confesó que "pensábamos que iba a haber mucho más viento y condiciones más precarias; pero al final el salto perfecto, buenas condiciones y el calor de aquí de la Sierra". El granadino apuntó que no siente presión añadida por estar en casa, y matizó que "todas las rondas, menos los dos triples que he tirado, las he planchado. Lo hago con estilo y me veo bien en el aire y en la planchada".

Con Castellet tocada de la espalda, Josito concentra todas las ilusiones nacionales

Por su parte, Castellet explicó que "hoy era el primer día de entreno para nosotros y queríamos ver y leer la condiciones y las características de las instalaciones". La de Sabadell confirmó haber completado un entreno "progresivo" motivada por la precaucación debido a su fractura en la muñeca izquierda y el daño producido en la vértebra L2 tras un entreno. "Al principio no he arriesgado, pero luego he ido añadiendo trucos de más dificultad y, la verdad, es que me he encontrado bastante cómoda: a ver mañana qué tal y cómo me siento", apostilló.

Queralt analizó también su estado físico, del que dijo encontrarse "bastante bien, mejor que cuando la semana pasada". La catalana tranquilizó a los presentes al aseverar que "de la espalda estoy cada día mejor, y hoy he podido probar bastante bien". "Después de alguna caída que he tenido en la recepción no me ha dolido mucho la espalda y creo que estaré bien para mañana", explicó durante su comparecencia.

Cuestionada por los cambios en las condiciones ambientales que se están alternando estos días, la rider quiso dejar claro que "lo más importante es adaptarse". "Todos hemos andado con viento, con nieve, con hielo, con todo; y lo más importante es ser capaz de adaptarse a lo que venga mañana y a las circunstancias", agregó. Y es que la de Sabadell comentó que "de noche las condiciones mejoran". "Si hay mal tiempo el viento baja. Con las luces se ve distinto todo. Imagino que la organización hará todo lo posible porque tengamos las mejores condiciones para mañana", respondió en referencia a la posibilidad de hacer entrenos nocturnos para recrear mejor el escenario de competición.

Con todo, Castellet admitió estar "anímicamente muy bien". Para mí lo más importante es la parte física y poder estar bien para mañana". Aun sin descuidar el apartado mental, la rider enfatizó más su preocupación por "estar bien y sentirme bien de la espalda". "Tengo muchas ganas, como siempre, pero lo más importante es la parte física", se refirió a este respecto. De otro lado se mostró "súper feliz" por el triunfo de Regino Hernández y Lucas Eguibar, a los que consideró "dos monstruos"; mas descartó que la misma le genere más presión de cara a su prueba.

Más negativo se mostró Aleix López. "En los entrenamientos del slopestyle tuve una caída y me rompí el menisco. He estado toda esta semana haciendo fisioterapia para poder competir y no me he acabado de notar al cien por cien y esperar a mañana para dar lo mejor de mí. Mis sensaciones no son muy buenas, pero no me vengo abajo. Quiero competir y darlo todo y esta es una oportunidad que sólo se da una vez en la vida: unos Mundiales aquí. Mañana voy a aprovechar los entrenos, que hoy no he podido aprovecharlos bien, para planchar mis trucos y hacer un buen resultado para irme satisfecho y contento a casa", expuso.

María Hidalgo comentó que "esperábamos que hubiera viento, pero las condiciones han sido geniales y hemos podido entrenar bien. Tenía un poco de miedo porque sólo lo había hecho en un salto y cuando lo haces en un salto lo puedes hacer muy bien, pero cuando cambias te has de adaptar muy bien. Estoy muy contenta de haber planchado las dos veces que he probado y espero hacerlo mañana también".