Un bloque en mayúsculas

El plan de Pablo Pin salió a la perfección. La idea del técnico granadino desde que cogió el banquillo del Covirán siempre fue dosificar a sus jugadores pero nunca tuvo una plantilla tan compensada como la que ha dispuesto esta temporada. A lo largo de todo el curso, Pin le ha dado oportunidades a todos, pero en pocas ocasiones un jugador ha jugado más de 33 minutos por partido. Tan sólo las 'vacas sagradas' como por ejemplo Carlos De Cobos, Eloy Almazán, Manu Rodríguez o Devin Wright han superado esa cifra de minutos aunque en algunos momentos quizá debieron estar más tiempo en cancha.

Pero el plan estaba pensado y aunque no fue tan estricto, el resultado le ha dado la razón al cuerpo técnico rojinegro, que ha podido contar con un bloque al 100% en la fase decisiva de la temporada, justo cuando hay que dar un salto de calidad. Y ese lo ha logrado el Covirán con una racha de diez victorias en los últimos once partidos que le han permitido lograr el ansiado ascenso. Un bloque con mayúsculas que ha quedado demostrado en varios encuentros en los que todos los jugadores anotaron, en algunos casos todos rebotearon, y eso en LEB Plata es garantía de éxito. En total, se han empleado trece jugadores, seis de ellos granadinos, que pasarán a la historia por devolver a la ciudad a una categoría donde, como mínimo, le corresponde por tradición y afición.

carlos de cobos

El base hispano-brasileño ha sido un líder tanto dentro como fuera de la cancha. Cuando 'Carlinhos' estuvo acertado, su equipo lo notó y para bien. Es la sobriedad personificada en la dirección que, además, ha aportado mucho tanto en ataque como a la hora de rebotear, una faceta en la que todos han colaborado. La extensión de Pin en la pista ha sido el jugador que más minutos ha gozado, al no perderse ni una cita y ser respetado por las lesiones. Numéricamente ha sido el que mejor porcentaje ha tenido tanto en tiros de tres como en libres, además de ser el máximo asistente y el segundo más valorado. Temporadón para un jugador que ha demostrado un gran compromiso y que ayer obtuvo su premio.

carlos corts

Con 21 años recién cumplidos, el base granadino siempre ha tenido la confianza de su técnico, que en ocasiones lo ha defendido pese a que sus números no eran buenos. Y es que se ha valorado mucho su arrojo, el ritmo que ha puesto en citas concretas para dar un giro a los partidos y su agresividad defensiva. Si algo ha demostrado el jugador formado en Unicaja es su personalidad, teniendo buenos porcentajes en tiros de campo gracias, sobre todo, a su buen lanzamiento tras bloqueo desde cinco metros. Segundo mejor asistente, tiene margen de mejora y en el club lo saben.

germán martínez

La pasada campaña ya tuvo minutos pero en ésta ha pasado a formar parte del primer equipo de pleno derecho. Aunque en ocasiones ha actuado como base, es en la posición de dos en la que más cómodo se encuentra y donde mejor ha rendido. Ha participado en todos los partidos del curso, casi siempre entrando desde el banquillo, circunstancia que no le ha impedido asumir la responsabilidad en ataque sobre todo desde más allá de 6,75. Demostró que se puede confiar en él, algo que Pin por momentos no ha hecho pero es que la competencia que había en su posición y el jugar en ocasiones con dos bases, le ha impedido gozar de más minutos.

Manu rodríguez

Llegó como un especialista y cumplió su misión. Con problemas físicos en uno de sus hombros que le han lastrado en varias fases de la campaña el técnico, que lo conoce bien, le ha pedido algo más que lanzar de tres. Ha sido el desatascador que todo equipo necesita y sus rachas en el tiro han roto varios partidos. Pero esta temporada ha roto defensas con sus penetraciones bien sean para anotar o asistir. Su rápida mecánica de tiro está muy por encima de la categoría y volverá a LEB Oro pero esta vez jugando en casa.

marcos vigo

Poco menos de seis minutos ha estado en pista el joven alero granadino, que sin embargo sí ha echado una mano importante durante la semana en los entrenamientos del primer equipo, algo que por momentos agradeció el cuerpo técnico en etapas con muchos problemas físicos en sus jugadores. Su presencia en competición ha sido testimonial, siendo una pieza importante en el Multiópticas Baza de EBA tras el acuerdo alcanzado entre los dos clubes.

Alo marín

Le costó cambiar el rol y pasar de ser un hombre referencia en Morón a ser uno más en el cuadro granadino. Tiene calidad y talento y conforme fue cogiendo confianza lo fue demostrando, como en el último cuarto de la final de la Copa LEB Plata donde asumió la responsabilidad en ataque en los momentos más decisivos. Capaz de lanzar, pero también de penetrar y dirigir, su presencia en la recta final de la temporada ha ido a más. Con minutos en todos los partidos de la temporada, su intensidad y agresividad defensiva ha sido uno de los aspectos más valorados por Pin, que lo ha empleado en ocasiones para defender al mejor jugador exterior del rival con buen resultado. La apuesta por abandonar Morón y jugar en Granada le salió bien al de San Fernando.

alberto pérez

Al igual que Marcos Vigo, comenzó teniendo minutos pero conforme fue avanzando la temporada pasó a un segundo plano, actuando en Baza y ayudando en entrenamientos como estaba previsto. Cuando estuvo en pista (ha jugado siete partidos) no lo hizo mal. Tiene potencial pero su juventud jugó en su contra y más en un equipo con aspiraciones de ascenso.

eloy almazán

Con su fichaje, el técnico del Covirán Granada encontró a ese alero alto que tanto buscó en las dos campañas anteriores en LEB Plata y que tantas opciones ofrece en la pista. Una clara apuesta del club tanto económica como deportiva que ha rendido aportando en muchas facetas. Ha sido uno de los líderes del vestuario y, por ende, uno de los capitanes. En Melilla tenía un rol más defensivo pero en Granada ha demostrado que la experiencia es un grado. Capaz de anotar desde cualquier posición, ha sido el tercer jugador más valorado de la plantilla. Triples, rebotes, defensa y personalidad han sido sus armas como rojinegro, club por el que apostó renunciando incluso su mujer a un trabajo en Melilla por volver a su ciudad. Pin lo conoce a la perfección y le ha sacado un gran rendimiento.

david iriarte

De todos los fichajes ha sido el que menos rendimiento ha ofrecido. Maravilló en el quinto partido del play offs de la pasada campaña en el Palacio con Zornotza pero en Granada no ha dado ese nivel. Pin siempre le ha otorgado mucho cariño pero sus porcentajes no han sido buenos. Con problemas físicos en el arranque de la temporada, le costó coger el ritmo aunque siempre gozó de minutos. Un cuatro abierto con un buen físico al que no le gusta mucho pelearse en la zona y sí lanzar desde fuera.

ALEJANDRO BORTOLUSSI

La segunda temporada del argentino en Granada ha tenido vaivenes. Arrancó muy bien, aportando mucho pero pasó por un bache terminando a buen nivel. Lo que no se le puede achacar es la garra que le pone cada vez que pisa el parqué, aspecto que ha hecho que el público del Palacio lo aprecie. En ocasiones desacertado en el lanzamiento de tres, su trabajo en la faceta reboteadora ha sido clave, siendo el segundo jugador que más rechaces ha logrado tras Devin Wright.

ferrán torres

Su primera experiencia fuera de Cataluña no ha sido como esperaba para el pívot tarraconense. Una lesión en mitad de temporada ha impedido ver con continuidad la mejor versión de un jugador muy inteligente pero con movimientos de otra época. Su buen porcentaje en los lanzamientos de dos contrasta con los problemas en el tiro libre. Ha terminado la temporada ofreciendo un buen rendimiento como quedó demostrado en el duelo ante Ávila.

DEVIN WRIGHT

"¡MVP, MVP!". Ese ha sido el cántico más habitual en el Palacio de Deportes para reconocer el gran rendimiento que ha ofrecido el pívot gallego. Máximo anotador y reboteador del equipo, y por tanto el más valorado, ha sido el sostén del Covirán en muchos partidos. Le costó arrancar pero cuando lo hizo se mostró imparable. Con una intensidad y una agresividad tanto en ataque como en defensa por encima de la categoría, el lucense volverá a LEB Oro tras una gran campaña y con el cariño de la afición granadina.

MAODO NGUIRANE

Llegó a principios del presente año para completar la plantilla ante la lesión de Ferrán Torres. Implicado desde el primer día, el pívot senegalés era la pieza que le faltaba al Covirán. Su único lunar han sido las faltas personales, que le han impedido tener más minutos pero ha aportado lo que se le pedía, que no era otra cosa que rebote e intimidación. Terminará como el jugador con mejor porcentaje en tiros de dos, pero sobre todo por ser un jugador que sumó cuando más falta hacía.

En definitiva, un grupo de Oro que ha cumplido el objetivo.