Un campeón desconcertado

Falta de contundencia, fragilidad defensiva, lesiones y un apetito de victoria que no parece ser el mismo. Situado a 8 puntos del Barcelona en la Liga, el Madrid está atravesando un inesperado momento de incertidumbre en la temporada. La derrota 2-1 ante el Girona profundizó los problemas del conjunto de Zidane, mientras la hinchada blanca busca explicaciones a la abrupta caída del equipo tras su gran inicio de temporada con las conquistas de la Supercopa de Europa y de España.

1. LA ACTITUD. Si algo caracterizó al Real Madrid de la era Zidane fue su capacidad para competir en cualquier campo y ante cualquier equipo. Pero la derrota del sábado ante un debutante en la Liga, el Girona, delató lo que algunos califican como "falta de hambre". Casemiro no se mordió la lengua: "Hay que correr más".

2. CRISTIANO Y EL GOL. La cifra de 19 goles en diez partidos de Liga se antoja muy pequeña para un equipo diseñado para marcar la diferencia en el área rival. Le falta el ganador del The Best de la FIFA, Cristiano, autor de un solo tanto en diez jornadas.

3. FRAGILIDAD DEFENSIVA.Sólo en cuatro partidos del torneo español consiguió dejar su portería a cero. Cualquier equipo, por pequeño que sea, le hace ocasiones. Sus 9 goles en contra contrastan con los 3 recibidos por el Barcelona.

4. DANI CARVAJAL. Podría parecer un asunto menor, por tratarse de un lateral derecho, pero lo cierto es que la ausencia por lesión de Carvajal privó al equipo no solo de un gran llegador por banda, sino del carácter que aporta sobre el campo y que impulsa a los demás.

5. LAS LESIONES. Es una de las grandes lacras del equipo esta temporada. Uno a uno, fueron cayendo en algún momento de la campaña Carvajal, Marcelo, Luka Modric, Gareth Bale, Karim Benzema, Theo Hernández, Keylor Navas y, el último, Varane. Luego cuesta adquirir la forma.

6. LOS SUPLENTES. Zinedine Zidane y sus rotaciones consiguieron que la prensa se olvidara de definir como "equipo B" a la segunda unidad por su excelente rendimiento. Ahora los reservas no ofrecen las soluciones de antaño. Los revulsivos ya no son tales cuando el resultado exige soluciones desde el banco.

7. LEER LOS PARTIDOS. El entrenador galo está recibiendo críticas por sus decisiones para intentar voltear resultados adversos en la segunda mitad. Suele quitar defensas y poner delanteros, provocando desórdenes importantes. El partido de Girona fue un claro ejemplo.

8. BAJA FORMA. No sólo Cristiano Ronaldo está alejado de la mejor versión. Lo mismo se podría decir de hombres tan fundamentales como Sergio Ramos, Marcelo, Modric, Marco Asensio o Benzema. Sólo Isco en estos momentos está rindiendo al nivel exigido.

9. GLOBO DESINFLADO. A comienzos de temporada se habló de un plantel excepcional con la posibilidad de iniciar un ciclo ganador. Pero lo cierto es que tres meses después el Madrid está a 8 puntos del Barcelona en la Liga y mañana se jugará el primer puesto de grupo en la Champions en su visita al Tottenham. No era lo esperado, ni mucho menos, y por ahí llega buena parte del shock de sus hinchas.

10. URGENCIA. La derrota ante el Girona no fue, ni mucho menos, el primer tropiezo de un equipo que sólo ganó seis de los diez encuentros disputados en la Liga. "No estoy preocupado por los ocho puntos, queda mucha Liga", insistió Zidane. Pero le urge la reacción y la búsqueda de soluciones si no quiere que la temporada se le haga demasiado larga.