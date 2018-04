Una carrera para disfrutar

La trigésimo sexta edición de la Media Maratón Ciudad de Granada se disputará el próximo sábado, día 28 de abril de 2018, con la participación de Fermín Cacho, que correrá en la distancia del cuarto del maratón, y Martín Fiz, que disputará la Media completa en un tiempo que le permitirá correr con los atletas populares.

Aunque aún faltan tres semanas para la celebración de la carrera, a día de hoy ya se han inscrito 2.500 atletas, más de los que hubo el año pasado. Como el plazo de inscripción se cerrará el domingo 22 de abril (se puede formalizar en la página web en www.mmgranada.es), todo apunta a que en la edición de 2018 la participación será muy numerosa.

No es para hacer una gran marca, pero tiene el aliciente pasar por sitios tan bonitos"

La carrera será un reto para los participantes porque el circuito es muy exigente, si bien, según destacó el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, durante la presentación de la Media Maratón, "el paso de los atletas por el Albayzín, la Carrera del Darro, el bosque de la Alhambra y el Realejo supone un disfrute para los sentidos". Además, este año será novedoso los pasos por el Arco de las Pesar y el Mirador de San Nicolás. Asimismo, Cuenca recordó que "el año pasado cambiamos por completo la prueba tras una apuesta decidida para convertir a la Media de Granada en la más bonita de España y una de las más bonitas del mundo", y añadió que "este año el objetivo es consolidarla y para ello contamos con la participación de Fermín Cacho y Martín Fiz que servirán como elementos motivadores para fomentar la participación de más atletas".

El ex atleta Fermín Cacho recordó sus pasos por Granada al comentar que "he corrido todas las ediciones del Memorial Núñez Blanca, fue en Granada donde por primera vez bajé de 3.40 en los 1.500 y, además, estuve en la inauguración de la pista del Complejo Deportivo Núñez Blanca". El campeón olímpico en Barcelona 92 aseguró que "ahora vuelvo para participar en esta carrera, que es especial porque, a pesar de que no es para hacer una gran marca sí lo es para disfrutar corriendo por lugares tan bonitos, lo que para todos los atletas es un aliciente especial correr por la cultura y la historia de Granada".

Por su parte, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo, insistió en "el éxito de la apuesta que hicimos el año pasado, que supuso cambiar la época del año en la que se disputaba, la hora, el día de la semana y el recorrido".

Cerró el acto de presentación el delegado en Granada de la Federación Andaluza de Atletismo, Pedro Santamarina, quien animó a los atletas a participar en la Media de Granada y agradeció el esfuerzo que realiza el Ayuntamiento de Granada para organizar la carrera.