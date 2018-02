Las chicas de Valverde, a olvidar Málaga con una victoria

Tras el varapalo sufrido en tierras malagueñas ante el líder, al Granada CF no le queda otra que ganar todos sus partidos y esperar que el Málaga CF pierda dos partidos. Una empresa nada fácil en las once jornadas que quedan para concluir la temporada pero en el mundo del fútbol no hay nada escrito.

Las de Roberto Valverde saben que no tienen margen de error y han de sumar de tres en tres y soñar con dos pinchazos de un equipo que tan sólo ha perdido un partido y encajado cinco goles en las dieciséis jornadas que se llevan disputadas. Hoy, reciben en el Estadio de la Juventud al San Miguel, que se encuentra situado cómodamente en mitad de la tabla clasificatoria sin opciones de pelear por el ascenso y con un colchón de ocho puntos sobre el descenso.

Las extremeñas cayeron 0-2 en el partido de ida en el único duelo que han perdido en casa, pues el resto los ha sacado adelante salvo dos empates ante el Pozoalbense y el Cáceres. Sin embargo, la imagen que muestra como local dista mucho de la que ofrece a domicilio, donde no ha sido capaz ni siquiera de empatar y encima se enfrenta a un equipo, las rojiblancas, que golean a cada rival que las visitan. La cita, a las 12:00 horas.