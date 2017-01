Un clásico para abrir el año

Lo atípico del calendario y de las fechas festivas ha hecho que Guadix y Loja diriman sus fuerzas en el primer encuentro del año y de la segunda vuelta para ambos. Con objetivos diferentes en cuanto a sus aspiraciones en la Liga, se presume un derbi de máxima igualdad entre dos equipos y dos técnicos que se conocen a la perfección.

Ha sido una semana muy rara para el Guadix, que ha completado cuatro entrenamientos, incluido uno el pasado sábado para preparar un envite que puede calibrar un cambio de rumbo en los de la Ciudad Episcopal, que quieren salvarse cuanto antes y marcarse cotas más altas.

El Guadix parece tenerle tomada la medida al Loja, al que derrotó en la primera vuelta con un gol de cabeza de Darío (0-1). Saben los accitanos que no pueden fallar y pondrán una presión intensa desde los primeros minutos, tratando de aprovechar el buen momento de forma de jugadores como José Carlos, Cristiano o Joselu. Respetan y mucho los accitanos a los lojeños y saben de la calidad de futbolistas como Plata, Jorge Pina, Seco o Garrido.

Con las bajas consabidas de larga duración del defensor Nando y del centrocampista Santi de Haro, el Guadix no se ha planteado reforzar más la plantilla tras las entradas de Enrique Cruz y de Bibi y contará con 17 futbolistas disponibles, por lo que no se esperan muchos cambios en el once tipo de Cuerva.

Por su parte, El Loja afronta el derbi con la intención de recuperar el terreno perdido en la recta final de la primera vuelta y de volver a la senda del triunfo a domicilio, después de tres derrotas y un empate en las cuatro últimas salidas.

Los de Funes no ganan a domicilio desde el pasado 23 de octubre, cuando se impusieron al Alhaurín de la Torre. Desde entonces han caído derrotados en sus visitas a Martos, Huétor Vega y Alhaurín el Grande y han empatado en San Pedro. Una racha que ha llevado a los lojeños a caerse de los cuatro primeros puestos de la clasificación. Bien es cierto que el Loja tiene el partido pendiente en el campo del Atlético Malagueño, que se disputará el próximo miércoles día 11.

Los del Poniente arrancan un mes de enero que se considera clave en sus aspiraciones de ser uno de los equipos que dispute la fase de ascenso. Sumando el choque pendiente con el filial del Málaga, el equipo de Funes va a disputar nada menos que seis encuentros a lo largo de este mes, de ahí que tanto desde el cuerpo técnico, como plantilla y directiva, se piensa que puede ser un mes muy importante en el devenir de la competición.

De cara al choque, Funes mantiene la duda de su capitán Nino, que ya fue baja en el último partido de la primera vuelta ante el Alhaurino por lesión, aunque confía en poder recuperarlo de inicio. Ante el Guadix vuelve también Rafilla, baja en el último encuentro por sanción por lo que si finalmente Nino es de la partida, el técnico lojeño tendrá a su disposición su once de gala.