El colista frena al 'B' con polémica

Atlético Sanluqueño CF y Granada B midieron ayer sus fuerzas en un choque marcado por el agua que cayó sobre El Palmar, elemento que dificultó sobremanera la circulación de la pelota y que trajo consigo no pocas jugadas polémicas y quizás demasiadas tarjetas, especialmente en el segundo período (2-1). El juego no fue vistoso y las pelotas divididas y los contactos fueron una constante pero, aun así, ambos generaron ocasiones de sobra como para que el resultado hubiera sido bien distinto. Al final los tres puntos se los llevaron los locales al aprovechar mejor sus ocasiones, aunque los dos tantos llegaron desde los once metros bajo muchas protestas del rival. Los visitantes dominaron más en la segunda parte y acabaron embotellando a su oponente en el área, pero no se mostraron acertados en la definición.

El primer tiempo estuvo marcado por la fuerte tromba de agua caída, sobre todo a partir del minuto diez de juego. El Granada B comenzó con mucha fuerza, buscando la portería contraria con ambición desde el primer momento. Luis Suárez ya hizo lucirse al guardameta del Atlético Sanluqueño en el primer minuto. En el 9', el colombiano también intentó sorprender a un Diego García que, otra vez, estuvo muy atento.

Pasada esa primera fase, el Atlético Sanluqueño comenzó a disfrutar de ocasiones y Parada, al cuarto de hora, disparó a la escuadra. La pelota salió fuera por poco. En el 20', Mawi se giró y el portero del filial se lució con una parada en la que voló muy alto. Al poco llegó el primer gol del partido en una jugada en la que el colegiado pitó penalti de Hugo Gomes por empujar a un atacante. La jugada estuvo rodeada de protestas pues casi nadie sabía por qué había señalado falta. El encargado de lanzar la pena máxima y transformarla fue Carlos García (22').

Tras el gol, las fuerzas se nivelaron mucho más. Los locales pudieron hacer el segundo antes de la media hora tras un centro de Parada que Rufo no consiguió rematar por poco, sin embargo, al poco se vio la igualada cuando Luis Suárez, tras un rechace, remachó de potente disparo a la red.

El último tramo de primera mitad resultó más calmado y la última oportunidad llegó al filo del descanso, cuando el colegiado pitó una cesión en el interior del área granadina. Víctor Armero lanzó y se produjeron varios rechaces en los que la pelota bien pudo terminar en la red.

A la vuelta de los vestuarios, el Atlético Sanluqueño salió con muchas ganas y el deseo de marcar el segundo. Nada más reiniciarse el juego, Rafa, con un disparo intencionado pudo sorprender al meta granadino. Uno más tarde, Carlos García disparó, el guardameta rechazó y Mawi, tal y como venía, a punto estuvo de marcar. Al cuarto de hora, Víctor Armero lo intentó sin suerte. Entonces, el Granada B reacciona y Tomás casi anota con un disparo peligroso desde larga distancia.

El juego estaba igualado cuando llegó el penalti por derribo sobre Mawi que marcó Parada engañando al portero con un disparo ajustado al palo ante el que nada pudo hacer Ballesté.

Tras el segundo gol, el Atlético Sanluqueño pudo hacer el tercero en un córner en el que Sergio Ceballos cazó un rechace que el portero salvó con muchos apuros. Los diez últimos minutos fueron de mucho acoso visitante. El 'B' embotelló en su área al Atlético Sanluqueño pero ya no generó tanto peligro claro y tampoco tuvo la tranquilidad necesaria como para finalizar sus ataques con acierto.

Los jugadores del Granada B acabaron muy molestos con la actuación del colegiado al entender que les había perjudicado en diversos momentos del choque.

Diego García H

A. Fernández H

Ezequiel H

José H

Ceballos H

Sana HH

Mawi HH

Carlos García HH

Rufo HH

A. Rodríguez, 58' H

Parada H

Antonio Jesús, 79' H

V. Armero H

Carri, 83' H

Pol Ballesté HH

Antonio Marín H

Hugo Gomes H

Fobi, 80' H

Tomás Sánchez HH

Estupiñán H

Santana H

Aly Mallé H

Migue Cobo, 61' H

Navarrete H

Matheus H

Jean Carlos H

Entrena, 88' H

Luis Suárez HH