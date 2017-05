El colista planta cara en Albolote

El Cubillas finalizó su temporada en la cuarta plaza tras doblegar por 2-1 a un Alfacar que a pesar de ser el colista dio buena imagen y durante muchos momentos del partido se mereció la igualada.

Desde el inicio se vio que ninguno de los dos equipos se jugaba nada y el encuentro transcurrió con muy poca intensidad por parte de las dos escuadras. El dominio del partido correspondía a los locales pero al equipo de Rubén Torrecilla le faltaba velocidad en ataque para crear peligro sobre la meta alfacarina. A pesar del dominio alboloteño, la primera ocasión del partido fue para el Alfacar. En el minuto 17 Borja centró desde la banda derecha, rechazó Jorge y el balón le llegó a Machín que remató fuera. El encuentro siguió transcurriendo tedioso y sin ocasiones para ninguno de los dos conjuntos. Hasta que en el minuto 26 se adelantó el Cubillas por medio de Juampa que recibió el balón dentro del área y de un toque sutil alojó el balón en la red. El Alfacar, a pesar del gol, no se descompuso y siguió manteniendo su entramado defensivo maniatando el juego del Cubillas.

En la segunda mitad, el encuentro siguió en la misma dinámica que antes del descanso, con un Cubillas sin chispa en ataque y un Alfacar muy bien plantado en el terreno de juego. Los locales estaban jugando con fuego y vieron como el Alfacar les cazó en una contra que Saleh aprovechó igualando el encuentro en el minuto 13. Tras el tanto, los locales le intentaron meter más ritmo al partido para volver a recuperar la ventaja. Y marcaron en el minuto 68 tras una jugada de estrategia. Wesley botó una falta lateral y Javi Pérez, desde el punto de penalti, cabeceó a la red.

El Cubillas no quiso volver a complicarse el partido y siguió apretando en busca del tercer tanto, pero no era el día en ataque de los locales que estuvieron muy imprecisos. El Alfacar no se rindió y en el minuto 78 tuvo una doble ocasión para igualar. Saleh intentó la vaselina y Darío despejó cuando el balón ya entraba; el rechace le llegó a Kevin que disparó desde la frontal y estrelló el balón en la cruceta en la última ocasión del choque.