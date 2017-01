El colista pone a prueba la moral del Meridiano Baza

El Meridiano Baza espera que con la entrada del nuevo año su dinámica de malos resultados cambie por completo. Cuando se las prometían muy felices en la entidad del norte de la provincia, una racha aún abierta de cuatro derrotas consecutivas ha llevado al equipo de Mariano García de luchar por la primera plaza a ocupar, a día de hoy, la penúltima en la tabla.

Sin embargo, la situación no es desesperada para los bastetanos gracias a la enorme igualdad que existe en el grupo D-A. Exceptuando al CAM Enrique Soler melillense, el resto de equipos están en un pañuelo. De hecho, el segundo clasificado tiene seis victorias y el resto de conjuntos que integran el grupo cuentan con cinco triunfos, incluido el Baza. Por tanto, entrar en la lucha por el play off de ascenso no es una quimera ni mucho menos, pero para ello el margen de error es mínimo. Y lo es porque tan sólo restan tres jornadas para el final de la fase regular.

El calendario ha querido que dos de esos partidos sean a domicilio y además de forma consecutiva, por lo que el Meridiano deberá ofrecer su mejor versión para situarse entre los cuatro primeros a final de mes. Hoy tiene una oportunidad para seguir manteniendo opciones. Se mide en Málaga al Forus-Medacbasket, colista del grupo pero que ya venciera a los granadinos en el choque de la primera vuelta por 21 puntos de renta. Ganar el average no será fácil pero si rompiera su mala dinámica, afrontaría sus dos últimos partidos con la moral a tope para pelear por no caer en los play off de descenso.

El choque se disputa desde las 19:00 horas.