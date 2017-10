Sin confianzas a Zamora

Al frente de la tabla clasificatoria tras mostrar sus credenciales en el primer partido de la temporada ante el CB Martorell, el Covirán Granada afronta el primer escollo del curso con dos salidas consecutivas. Los de Pablo Pin juegan esta tarde en el Pabellón Ángel Nieto de Zamora y el próximo viernes lo harán en la que, posiblemente, sea la cancha más difícil de la categoría, el Pabellón Pedro Ferrándiz de Alicante. La celebración del World Padel Tour hizo alterar el calendario al estar ocupada la instalación del Zaidín todo el próximo fin de semana, por lo que hasta el día 21 no jugarán los rojinegros en casa.

Dos salidas que de sacarlas adelante permitirán dar un golpe de efecto en una campaña recién iniciada. Las sensaciones mostradas ante los catalanes hace siete días no pudieron ser mejores, pero no servirían de nada si a las primeras de cambio tropieza en una cancha en la que pasada temporada los granadinos se impusieron, no sin problemas, por 79-84.

Alo Marín es duda debido a la luxación de un dedo que sufrió ante el BC MartorellEl cuadro castellano-leonés ha logrado mantener el bloque de la pasada temporada

Pin es consciente que el nivel mostrado en la primera jornada no será la tónica habitual en una LEB Plata que suele ser muy igualada y donde ganar a domicilio nunca es fácil. Por ello, durante la semana ha tratado de 'bajar' a la tierra a sus jugadores para que no haya ni la más mínima confianza. Sería un error creérselo cuando no se ha logrado nada. Porque no todo fue positivo ante los de Adrià Alonso, como por ejemplo el porcentaje en la línea de personal. Un pobre 40% (6 de 15) que de repetirse en un encuentro igualado lo normal es que se coseche una derrota.

Seguir en la línea defensiva mostrada, pues fue el único equipo en la primera jornada que dejó a su rival en menos de 50 puntos, el dominio del rebote pero sobre el dar ese pase extra en la circulación para buscar una mejor posición de tiro deben ser los pilares del Covirán en Zamora.

Pin ha trabajado durante toda la semana con el plantel al completo a excepción de Alo Marín, que no ha podido entrenar por la luxación en uno de sus dedos que sufrió en Martorell. Los cuatro puntos que le echaron le molestan bastante y el técnico granadino duda de su participación. Aun así, ha viajado a tierras castellano-leonesas.

Enfrente, el Covirán se las verá con un equipo al que el calendario no le ha sonreído precisamente. Debutó con derrota hace siete días frente a Alicante (77-59), y tras jugar con los de Pin esta tarde visitará en una semana una de las canchas más difíciles de la LEB Plata, el Pabellón Alameda de Morón.

El cuadro entrenado por Saulo Hernández, que logró salvarse in extremis el curso pasado en el que durante gran parte fue colista, busca consolidarse en la categoría y pasar menos apuros. El técnico ha logrado la continuidad de hombres como Cardito, Iza o Asanin, al margen del mayor triplista de la anterior liga, Chris Hansen. Ha firmado poco pero a jugadores que conocen la categoría como Adrián Méndez, Xavi Hernández y Anthony Libroia. Más experimentos ha hecho en la zona con la contratación de Bas Veenstra y Brett Ervin, que vivirán su primera experiencia en España.

Frenar a Hansen debe ser el primer paso para dejar encarrilado el choque. El jugador formado en la Universidad de Idaho State no anotó ante Alicante, dejando en blanco su casillero de puntos tras un triste 0 de 7 en tiros de campo. Los zamoranos pagaron su escasa rotación al no poder contar con el pívot serbio Stefan Asanin, lesionado.

El Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano basa su juego en la intensidad defensiva y el tiro exterior pero si no tienen el día sufre, como demostró en Alicante, donde sólo la dupla interior formada por Brett Ervin y Chris Iza rindió a buen nivel.

Mantener el liderato pasa por ganar en tierras zamoranas aunque eso, a esta altura de temporada, no es trascendente.