"No hay que conformarse con lo que uno tiene"

Mireia Belmonte nadó ayer tres kilómetros girando a cada 25 metros a ritmo casi de competición. Luego hizo lo mismo para descargar. Otros tres kilómetros. Como si fuera ir a la boya y volver... Pero en su mirada hay convencimiento en que, una vez conseguido todo, aún se pueden lograr más cosas: "Siempre hay que ver más y no conformarse con lo que uno tiene. Si no ya, se acabaría todo".

La campeona olímpica en Río también tiene elogios al trabajo del profesor Arellano y hacia lo que ha construido: "Estamos acostumbrados a entrenar en cualquier instalación porque siempre que haya agua y una piscina se puede entrenar, lo que pasa es que siempre es mejor piscinas como esta, que tienen muchas cámaras, puntos técnicos que te dicen cómo hacer las brazadas, cómo mejorar los giros, las frecuencias, te miran los viajes. Siempre es mejor nadar en una piscina así".

"Me gustaría poder volver a entrenar en el futuro a Marcos Rodríguez"

Belmonte no se fija objetivos más allá de este año. Ni siquiera reinar en Europa sale de su boca como el fin de esta temporada, sino algo que suena modesto pero que no lo es: "Tenemos el objetivo de hacer el récord de Europa en 200 mariposa (distancia en la que es la campeona olímpica) en piscina de 50". "Trataré de mejorar mi tiempo y con eso creo que estará cumplido el objetivo", añade la badalonesa, que aguarda al bus que la lleva de vuelta junto a sus compañeros al CAR.

"Siempre pienso año a año", contesta sobre si en mente está llegar en las mejores condiciones a los Juegos de Tokyo. "Tengo el Europeo, que para mí es lo más importante de este año", insiste la catalana, aunque admite que sí piensa en 2020, "pero teniendo los pies en 2018. Cada año tienes objetivos que cumplir y es mejor ir quemando etapas y no solo tener la cabeza en Tokyo y entrenar solo para ello".

Tras sus primeras brazadas del año, Belmonte admitió que empezó a entrenar hace "relativamente poco", debido a que "en la temporada de invierno no estaba bien; estuve dos meses con vértigos y mareos". "Este es un primer test y tampoco estoy ahora mismo en mi mejor momento", finalizó.

Por su parte, Fred Vergnoux, su alma máter, admitió "no sé si la ayudo mucho" para que Belmonte mantenga su hambre por ganar, "pero ella es una persona con mucha ambición, todavía le queda mucho por hacer, por ganar, conseguir más títulos, nadar más rápido... Cada año que pasa me demuestra que puede seguir mejorando. Ella ve como una motivación muy grande que cada temporada hay cosas que se pueden mejorar, y esto significa que aspira a ganar mucho más".

El preparador francés del equipo nacional se maravilla de cómo afronta su pupila el día a día, "no por lo que vemos dos veces al año en competiciones principales". "El día a día, sinceramente, es algo que me enseña que puede ir más rápido", alabó Vergnoux de Mireia, aunque no es la única persona a la que entrena. También ha llevado a dos granadinos: Víctor Martín y Marcos Rodríguez.

"Víctor está implicado un poco menos esta temporada, pero es un gran nadador con mucho talento que ya nadó en unos Juegos Olímpicos", dijo sobre el paduleño, mientras que del granadino dijo que "ha dado un paso adelante" en su carrera: "Tiene un perfil para nadar muy rápido, especialmente la prueba del 1.500. Me hizo mucha ilusión tener a Marcos el año pasado y trabajar con él. Me gustaría poder tenerlo otra vez en el futuro". Por eso quiso "felicitar" a Alejandro Mateos, entrenador del CN Churriana, "que está peleando mucho y está haciendo un gran trabajo en Granada".