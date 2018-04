"Estoy contento, pero me ha faltado sacar mejor"

Roberto Carballés atendió a Granada Hoy tras su derrota frente a Rafa Nadal. El granadino lamentó no haber estado mejor con el servicio pero dijo estar "contento" por su trabajo ante el balear, rival al que "tenía ganas" de enfrentarse.

"Estoy contento. He empezado muy bien, jugando a un nivel muy bueno, pero han sido una lástima de esas dos dobles faltas después de hacerle break, que se ha metido en el partido", analizó Carballés, que de no haber cometido esos errores cree que "el primer set podría haber sido muy igualado". "Se ha decidido ahí. Le he roto y justo en el siguiente me gana un juego muy largo, pero al final Nadal es complicado porque te exige en cada punto", explicó un Carballés que admitió que "ya tenía ganas de jugar contra Nadal para ver el nivel que tenía. Ha sido una experiencia buena", sentenció.

"Pensaba que me iba a costar más, pero desde el principio me he encontrado muy cómodo jugando de fondo", comentó sobre cómo es jugar ante Nadal, echando en falta haber servido mejor porque "habría tenido más oportunidades".

"Este año estoy jugando bastante bien y este partido me da más ganas para seguir trabajando por este camino y seguir mejorando", finalizó Carballés.