"Estoy muy contento pero hay que matar los partidos", dice Pedro Morilla

"Muy contento" por el triunfo, no es para menos, se mostró el míster del filial, Pedro Morilla en declaraciones posteriores al choque ante Las Palmas Atlético. "Es un rival que venía herido pero que, como se ha visto, tiene argumentos para ganar y mejorar en la clasificación. Hay que darle la enhorabuena a los chavales y hacer fuerza todos, también los que se quedan fuera que son los importantes", avanzó el sevillano.

Morilla recordó que "el equipo compita es cosa de que los que fuera están apretando y hoy se ha visto". "No es fácil ganar después de los dos partidos fuera, aunque el otro día las sensaciones fueron buenas", añadió antes de extender el mérito de sus hombres más allá de la pegada:"El fútbol son las áreas pero el equipo ha tenido más argumentos además de la pegada. De hecho hemos llegado hoy en siete u ocho ocasiones en juego y no hemos hecho gol. Las Palmas a mí me ha gustado y ha dado muestras de que cuando rompa la mala racha va a ganar partidos".

Respecto a lo exiguo de las victorias, el míster reconoció que "a lo mejor es un problema que estamos teniendo, que con el uno a cero no estamos terminando de romper los partidos. Quedan dos lecturas, la positiva de mantener el uno a cero y la negativa de que alguna vez nos van a empatar. Cuando haya ocasiones de rematar hay que ser más agresivos en las contras y las llegadas. Estoy contento por mantener la portería a cero pero descontento por no matar los partidos", abundó.

Ya en lo relativo a varios jugadores que se han quedado sin convocar, el técnico comentó que "Migue Cobo arrastra desde la semana pasada un tema de rodillas y esta semana se ha quedado fuera porque solo entran dieciocho en la convocatoria. Víctor Morillo sí lleva esta semana trabajando aparte por una contractura en el isquio derecho que sufrió en Almendralejo y Caio sigue ahí, semana tras semana, esperando a que, a quien le competa, resuelva. De momento no ha venido la resolución y el chico está entrenando como uno más pero sin posibilidad de jugar con nosotros. Si estuviera nos ayudaría mucho también".

Morilla también valoró la dificultad de jugar con tanta calor y el hecho de que el filial ocupe la parte alta de la tabla. "Nuestra dinámica es buena a nivel competitivo y de clasificación. Hay que ir partido a partido hasta donde podamos llegar aunque el objetivo sea asentar al equipo y mantener la categoría. Pero estamos contentos tanto por el desarrollo de juego y de futbolistas como por los puntos", finalizó.