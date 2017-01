"Estamos contentos, no renunciaremos a nada"

Lluís Planagumà no acostumbra a dar titulares, aunque ayer soltó alguno que otro. Tras el triunfo, el técnico se acordó de partidos similares "que en la primera vuelta se escapaban". Y es que en el 'B' hay positivismo, tal y como reconoció el míster quien confirmó que "el grupo está comprometido y contento y no vamos a renunciar a nada", en referencia a poder soñar con el play off. El barcelonés dijo que "conseguir puntos es nuestro objetivo pero también el futuro de los chicos", al tiempo que admitió que "el vestuario era una fiesta" tras el triunfo de ayer. En lo relativo al choque, el catalán confesó que "hemos perdido la contundencia con la que acabamos la primera vuelta. La acción del gol ha sido magnífica pero luego hemos estado débiles atrás y hemos generado la inseguridadde la primera vuelta". Respecto a la posibilidad de que el primer equipo tire de cantera en lugar de fichar si pierde hoy, el técnico prefirió desentenderse. No así al ser preguntado por el partidazo de Peña. "A veces, los chicos necesitan un proceso. Se fue, ha ido hacia adelante y ha demostrado que quería estar aquí. A veces es bueno estar un poco fuera", formuló. De la misma manera confirmó que la intención "cuando firmamos un jugador es para que esté aquí", por lo que no parece que el peruano encuentre otro destino en este mercado. Tampoco parece que el 'B' vaya a fichar, tal y como demuestran las palabras del míster, quien recordó que "lo queremos es tener un equipo joven y que compita". No obstante, matizó que "a mí como entrenador claro que me gusta tener a los mejores y firmar futbolistas para poder dar el salto como el año pasado se hizo con Sergi Guardiola". Sobre la decisión de adelantar a Tomás, el míster adujo un "motivo interno" y la necesidad de premiar a Antonio Marín, "que está entrenando al máximo nivel, como sus datos de rendimiento así confirman".