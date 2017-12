Una cosa es ganar una batalla y otra, la guerra

El Covirán Granada ha cruzado en solitario la meta volante instalada en la mitad del recorrido de la liga regular de la LEB Plata. Ahora, 'sólo' falta no sufrir ninguna 'pájara' en el segundo tramo para poder levantar los brazos en la línea de meta de verdad, la que pondrá el final a la competición.

disfrutar el momento

Pablo Pin, el entrenador del Covirán, lo tenía muy claro a la conclusión del encuentro del pasado jueves: lo de acoger la próxima edición de la Copa LEB Plata está muy bonito, pero hay que pensar desde ya en el próximo rival, que no es otro que el Martorell, al que se enfrentará el Covirán en el que será el primer partido de 2018 y, a la par, de la segunda vuelta de la competición liguera. No obstante, no está de más disfrutar de lo conseguido hasta ahora, aunque falte por cubrir el objetivo que realmente interesa. Y es que la escuadra nazarí está instalada en una buena racha de triunfos -siete-, el líder en solitario y jugará la final de la Copa en casa. Este trofeo, aunque menor, no hay que despreciarlo, pues el premio no es moco de pavo: tener a favor el factor cancha en los play off por el ascenso independientemente de la posición final en la clasificación. Todos sabemos que lo que persigue el club es subir por la puerta grande, de forma directa ocupando la primera posición a la conclusión de la temporada regular. De todas formas, no está de más tener guardada esa bala en la recámara... por si las moscas.

aprender del pasado

La segunda vuelta prometa. Pin asegura que su equipo va a crecer más según avance la competición. La pasada temporada el Covirán también fue campeón de invierno y, además, de la Copa, pero perdió el liderato al caer en partidos ante rivales a priori inferiores y luego no supo aprovechar el factor cancha que se había ganado en la final copera. Como demostraron los jugadores en Vitoria, la experiencia es un grado y el equipo tiene en su haber lo vivido el año pasado. Se ha vencido en una gran batalla, pero lo que cuenta es la guerra.