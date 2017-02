A dar la mejor versión

Señaló Pablo Pin al término del choque de la pasada jornada ante el CB Tarragona que a partir de ahora comienzan los partidos en los que todos los equipos se juegan algo. Y no le falta razón. Ya sea por ascender de manera directa a LEB Oro, entrar en play off o evitar el descenso, los resultados de las últimas jornadas no hacen más que corroborar dicha afirmación.

Hoy, el Covirán tiene uno de esos partidos duros que de sacarlo adelante le podría permitir acceder de nuevo al liderato. El choque que disputa una hora antes Sammic en la cancha de Cambados, que de ganar haría que los gallegos se metan de pleno en la pelea por el ascenso directo, hace que el duelo de esta tarde ante Basket Navarra tenga una gran importancia.

Pablo García, por motivos laborales, y Germán, por estudios, no estarán disponibles

Pero para ello, debe mostrar su mejor versión. Esa que le hizo ganar en canchas tan complicadas como Morón o Azpeitia. No serán de la partida el capitán Pablo García y Germán Martínez, por motivos laborales y académicos, respectivamente. El resto del plantel estará disponible, incluido Iván Martínez, que poco a poco va cogiendo confianza aunque aún está muy lejos del jugador que lideró al equipo en la recta final de la pasada temporada. El cuerpo técnico rojinegro es consciente de la dificultad de la empresa si hay un mínimo atisbo de relajación.

La igualdad de la categoría hace que, dependiendo de los resultados que se den, se pueda acceder al liderato o bien caer incluso hasta la cuarta plaza. Teniendo en cuenta el calendario del próximo mes de competición, con encuentros asequibles en casa ante Albacete y Agustinos pero salidas complicadas como la que tendrá que afrontar en Cambados, sacar un triunfo en tierras pamplonesas supondría dar un salto de calidad sobre todo en confianza. Además, se acumularían tres victorias consecutivas unidas a la de la Copa LEB Plata.

Pero ganar en el Pabellón Universitario de Pamplona no es nada fácil. Allí, han caído equipos como Ávila, Valladolid o Lucentum aunque también ganaron con comodidad Morón o Sammic. Precisamente la derrota ante el líder hizo mucho daño por el nivel que ofreció un equipo que pasa por ser el segundo menos anotador de la categoría, con una media de 71 puntos por partido por los 79 del Covirán. Pero es su nivel defensivo el que le ha llevado a estar situado en puestos de play offs de ascenso. Mantiene una serie abierta de dos derrotas seguidas pero antes de eso, sumó siete victorias en los últimos ocho encuentros, una racha al alcance de muy pocos equipos. Los problemas a la hora de configurar la plantilla provocaron que comenzara la competición con un déficit de sesiones de entrenamiento, algo que ha ido paliando como queda demostrado con los resultados que ha cosechado.

Tres hombres destacan a nivel individual en el cuadro que entrena Joaquín Prado. Por un lado, el veterano de 35 años Iñaki Narros, un alero que tiene el mejor promedio de puntos por partido de la LEB Plata con 17,71 puntos por partido, siendo el tercer máximo anotador de la categoría. Narros, su incombustible capitán, juega casi 33 minutos por partido y acapara mucho juego como demostró en el Palacio de los Deportes, donde la excelente defensa del cuadro rojinegro le dejó en un pírrico 3 de 12 en tiros de campo. Aún así, presenta un buen porcentaje en tiros desde más allá de la línea de 6,75 metros.

No obstante, su jugador mejor valorado a nivel estadístico es el ala-pívot austríaco Max Hopfgartner, que pasa por ser el máximo reboteador de su equipo y segundo mejor anotador. En la faceta reboteadora echa una mano el joven jugador de 18 años cedido por Unicaja Manu Vázquez, que promedia más de cinco capturas por partido pese a ser alero. Junto a ellos, el escolta Dylan Poston presenta buenos números en ataque, sobre todo en tiros libres donde se muestra casi infalible. Aunque es el base Adrián Fuentes el que marca el ritmo de un equipo que tras seis años en LEB Oro descendió la pasada temporada y que incluso llegó a disputar losplay offs por el ascenso a la Liga Endesa.

El camino para ganar en Navarra se mostró en el choque de ida, donde el Covirán dejó al conjunto de Prado en unos paupérrimos 52 puntos. Por tanto, un buen nivel defensivo garantizará con casi total seguridad la decimocuarta victoria y quién sabe si de nuevo el liderato.