Los deberes ya están hechos

Después de estar toda una temporada peleando por un objetivo, no viene mal tomarse un respiro, poder disputar algún partido de trámite en el que no te juegas nada porque ya has alcanzado tu meta. Eso es lo que le ocurre este fin de semana a Arenas, Cúllar Vega y Atlético Monachil, que van a afrontar la trigésimo sexta jornada en el grupo II de la División de Honor Andaluza, que se disputa íntegramente este domingo, con la tranquilidad que da el deber cumplido. Y esta situación no va a ocurrir sólo hoy, sino que se va a repetir en las dos jornadas siguiente con la que concluirá la fase regular.

Darse una alegría final ganando a alguno de los gallitos de la Liga o quedar un par de puestos más arriba o más abajo en la clasificación al término de la competición es el único aliciente para los tres representantes granadinos, que ya han alcanzado la permanencia matemática y no tienen ningún tipo de opción por arriba.

El Arenas es el único de los tres que este domingo juega en casa. Lo hace desde las doce ante el Torreperogil en uno de los choques más interesantes de la jornada, ya que el cuadro armillero marcha sexto con 51 puntos y el jienense es cuarto con siete unidades más. El Arenas ya ha perdido toda opción de alcanzar a los tres primeros, mas hoy confía en poner la guinda a su gran campaña firmando una buena actuación en casa.

Atlético Monachil y Cúllar Vega finiquitaron su salvación el pasado domingo, quedando lejos del alcance de un Tiro Pichón que marca el corte del descenso y que, además, descansa la próxima jornada.

El cuadro cullero visita a las ocho de la tarde al Atlético Porcuna, feudo muy complicado ya que el plantel jienense es el quinto clasificado y se ha mostrado durante todo el curso muy potente como local. El Cúllar Vega es noveno actualmente y aún opta a la octava plaza, que ocupa ahora el Linares Deportivo B.

El Atlético Monachil es el conjunto que descansa en esta antepenúltima jornada de Liga. Pese a caer en la pasada jornada por 1-3 ante el Torremolinos, líder del campeonato, el cuadro serrano también está ya salvado y lo podrá celebrar ante su hinchada dentro de dos semanas, cuando concluya el campeonato contra el Adra.