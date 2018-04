El derbi de la cercanía marca una jornada que puede ser clave

Con quince puntos en juego aún por disputar, los cuatros equipos granadinos de la categoría siguen en la pelea por evitar el descenso. De ellos, el que mejor lo tiene es el Arenas que hoy recibe la visita del Estudiantes (12:00 h.), un equipo situado en mitad de la tabla que no tiene opciones de pelear por las dos primeras plazas. Los de Rafa Fernández, que tienen tres puntos de renta sobre el Coín que es el equipo que marca estar tranquilo o no, necesitan mejorar su rendimiento en casa para respirar algo más. Las victorias a domicilio le han permitido escaparse de la zona de descenso pero en el Municipal no está sacando los encuentros con comodidad. Hoy tiene una oportunidad para ello y más cuando cuatro de los equipos que le preceden se enfrentan entre sí.

Es el caso del Monachil, que visita al Coín. Tres puntos separan a ambos equipos y para los serranos ganar supondría un espaldarazo pues, además de lograr dos victorias seguidas, dependiendo del resultado lograrían el average particular y no es igual quedar decimocuarto que decimotercero dado que en caso de arrastre con motivo de los descensos de los equipos de Tercera, bajaría el primero antes. La cita, a las 17:15 horas.

La jornada se cerrará con el derbi de la cercanía que disputarán Cúllar Vega y Churriana (11:45 h.). Para los visitantes, la cita es clave pues de perder se descolgarían y tendrían ya muy difícil lograr la permanencia. Por su parte, si ganan, igualarían con los culleros y ambos seguirían teniendo opciones de salvación aunque algo más lejanas. Un empate, podría no servirle a ninguno de los dos por lo que el duelo promete emociones fuertes.