Un derbi muy desequilibrado

La próxima jornada intersemanal con motivo del Día de Andalucía ha hecho que cuatro equipos granadinos de los siete que forman parte del Grupo IX adelanten sus partidos al día de hoy. Tras la derrota del Loja ante el Atlético Malagueño el pasado jueves por 2-1, tres serán los duelos que se podrán vivir y uno de ellos un derbi.

El duelo provincial, con mucho en juego, se disputa en el estadio Miguel Moranto donde el Atarfe llega muy necesitado ante un Agroisa Huétor Tájar que acude a la cita como segundo clasificado tras su impresionante racha de resultados. Los de Germán Crespo han perdido tan sólo un partido en sus últimos 15 encuentros, dejando escapar únicamente 7 puntos de 45, por lo que son claros favoritos en un choque que dará comienzo a las 18:30 horas.

El Guadix recibe a El Palo mientras que el Maracena visita el campo del Rincón

Con una media de más de cuatro goles a favor por partido en las últimas tres jornadas, los del Poniente no quieren desaprovechar la oportunidad de seguir sumando ante un rival de la zona baja. Pese a las necesidades, el Atarfe ha empatado tres de sus últimos cuatro encuentros, resultados que no le han servido para salir del descenso, zona en la que lleva inmerso ocho jornadas seguidas. La semana no ha sido nada fácil en la entidad atarfeña debido a la aparición de nombre del club en el tema de las apuestas ilegales, por lo que quiere solventarla con una alegría.

También muy necesitado se encuentra el Maracena, que se desplaza hasta tierras malagueñas para enfrentarse al Rincón (19:00 h.). Los malacitanos, con un colchón de 16 puntos sobre la zona peligrosa, están situados en tierra de nadie y es precisamente esta relajación lo que les hace ser más peligrosos. Las dos últimas derrotas en los derbis ante Guadix y Motril hacen que los de Andrés Barrio afronten la cita como un choque que le puede permitir respirar en la tabla si logran los tres puntos.

El último conjunto granadino que juega hoy es el Guadix. Los accitanos, también en descenso, reciben en el Municipal a El Palo que al igual que el Rincón, está cómodamente situado y sin problemas en la clasificación. A tres puntos de la salvación y ante la dificultad que tienen los del norte de la provincia para ganar fuera de casa, los choques ante su público deben ser amarrados si no se quiere evitar caer a la División de Honor sénior la próxima temporada. El choque dará comienzo en el Municipal de Guadix a las 19:00 h.