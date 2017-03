Algo más que un derbi

Superado el 'trámite' en Zamora no sin problemas, el Covirán Granada tiene hoy la primera de las cuatro citas que le restan en el Palacio, y lo hará ante un equipo con el que siempre ha mantenido una gran rivalidad en su corta historia, que no es otro que el Aceitunas Fragata Morón. Los sevillanos siempre han plantado cara al cuadro de Pin y sus duelos, sobre todo en la cancha hispalense, sea en la Copa Andalucía o en Liga, tuvieron un morbo mayor que cualquier otra cita. Un derbi andaluz con mucho en juego por lo que se juegan ambos contendientes.

Pero los rojinegros no pueden fallar. La victoria de Sammic en Alicante la pasada jornada hace que no se pueda cometer un error y más en cancha propia. El calendario del Covirán es ideal para ascender directo a la Liga LEB Oro pero la cita que tendrá dentro de ocho días en tierras alicantinas puede marcar la recta final del campeonato. Sin embargo, dicho encuentro queda aún muy lejos, y en el seno de la entidad nazarí no se piensa en otra cosa que en ganar al Morón para sumar la tercera victoria consecutiva.

Carlos Corts, De Cobos y De Lattibeaudiere han arrastrado molestias durante la semana

Un factor que puede marcar la diferencia en el choque de esta tarde será el apartado físico. Pin y su grupo de trabajo han planificado la temporada buscando llegar a la fase decisiva frescos. Su fondo de armario ha permitido contar con más de una decena de jugadores capaces de dar minutos de calidad y ofrecer un nivel físico alto y eso, tras 24 partidos disputados, marca la diferencia. La única ausencia de Pin será la del escolta caboverdiano Joel Almeida, que se perderá la cita al estar concentrado con su selección para el Afrobasket 2017. Además, el cuerpo técnico ha tenido entre algodones a los dos bases Carlos de Cobos y Carlos Corts, aunque del primero hay muchas dudas de que participe. Tyran De Lattibeaudiere también arrastra molestias en su espalda.

El rival de hoy se ha asegurado la permanencia en la categoría un año. La entidad hispalense buscó con el cese de Javier Fijo un revulsivo aunque sus números no son nada del otro mundo con Rafa Rufián al frente del banquillo. En las dieciséis jornadas que ha dirigido el que fuera segundo técnico de Fijo, ha ganado nueve partidos y perdido siete. Pero el Aceitunas Fragata llega a Granada con mucho en juego. El motivo no es otro que tratar de ocupar una plaza en el play off de ascenso y para dicho objetivo, ganar en el Palacio supondría dar un salto cualitativo en sus opciones.

Aunque fuera del Pabellón Alameda no son tan peligrosos, lo cierto es que Morón cuenta con jugadores con mucha calidad. Entre ellos destaca Alo Marín, su máximo anotador que desde la posición de escolta hace mucho daño. De hecho, en el choque de la primera vuelta fue el máximo anotador y siempre ante Covirán rinde a buen nivel. Pero no sólo hay que tener en cuenta a Marín. Tyler Gaffaney, otro escolta, es un buen anotador, con buenos porcentajes en el tiro desde más allá de 6,75 metros.

Para reforzar su juego interior, hace menos de un mes incorporó al ala-pívot internacional por Senegal Mansour Kasse. Con 2.08 metros de altura, Kasse procede del JS Kairouan de la Primera División de Túnez aunque tiene una amplia experiencia en el baloncesto español, ya que se formó en la cantera del Real Madrid. También ha jugado en LEB Plata con el Basket Navarra y con Cáceres Ciudad de Baloncesto logró el ascenso a LEB Oro. Su fuerte está en el juego defensivo, ya que es un seguro a la hora de capturar rebotes y taponar el tiro rival gracias a su envergadura. En ataque presenta varios registros y es certero en el tiro. Hasta el momento, presenta una media de 10 puntos y 6 rebotes en los tres partidos que ha disputado con el cuadro sevillano. Sin embargo, al igual que ocurre con Joel Almeida, no estará disponible al haber sido citado por Senegal para la fase de clasificación del Afrobasket 2017.

No obstante, el líder en la cancha es Jesús Chagoyen, un veterano de 39 años cuyo duelo con Jesús Fernández puede ser más que interesante. Bajo la dirección de Javi Marín, la llegada del joven alero croata Leo Cizmic, cedido por el Real Betis Energía Plus, le dio mayor versatilidad al juego de los de Rufián, que fuera de casa han ganado en canchas tan complicadas como Valladolid, Pamplona y Albacete. Viene de ganar ante Hospitalet, rompiendo así la serie de tres derrotas consecutivas que había acumulado.

Los precedentes favorecen al Covirán pues en los dos encuentros que se han visto las caras esta temporada, en ambos ganaron los de Pin. El primero fue en la Copa Andalucía LEB, donde se impusieron por 84-71, logrando en el choque de la primera vuelta un nuevo triunfo por 56-77. La pasada campaña la igualdad predominó aunque fueron los granadinos los que se llevaron la victoria tanto en el Palacio como en Morón por dos puntos de ventaja en ambas ocasiones.