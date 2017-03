Todos desean al Leicester

Ya sólo quedan ocho equipos vivos en la Liga de Campeones y hoy (12:00) se celebrará en la localidad suiza de Nyon el sorteo de los cuartos de final, una ronda que tiene como favoritos a los equipos españoles más dos clásicos continentales como Bayern Múnich y Juventus.

Cinco de los últimos seis finalistas de la Champions fueron españoles y todos ellos repuiten en el top 8 del torneo, que volverá a contar con la presencia de Real Madrid, Barcelona y Atlético. Sólo falló el Sevilla, que cedió inesperadamente ante el Leicester, único representante inglés en los cuartos.

Será un sorteo puro, sin cabezas de serie ni orden establecido. Los equipos españoles no quieren enfrentarse entre sí y tampoco los quieren sus rivales, conscientes de su dominio en el torneo.

Los octavos sirvieron para constatar que en estos momentos Juventus y Bayern Múnich son los dos equipos más cualificados para intentar el asalto a la supremacía española. El equipo italiano, subcampeón hace dos años, no tuvo problema alguno para eliminar al Oporto por un global 3-0 y muchas menos dificultades pasó el Bayern para superar por un marcador total de 10-2 al Arsenal.

El técnico del Bayern, Carlo Ancelotti, citó al Real Madrid, su equipo hace dos temporadas, para la final en Gales. "No, en cuartos de final no lo quiero. Al Real Madrid me gustaría verlo en la final de Cardiff", declaró tras superar al Arsenal.

Todos quieren supuestamente al Leicester, el sorprendente campeón inglés que durante esta temporada regresó a la cruda realidad de tener que pelear por evitar el descenso. Pero en la Liga de Campeones está rindiendo a gran nivel, pues quedó primero de grupo y luego ha eliminado al Sevilla.

Como tapados aparecen Mónaco y Borussia Dortmund, dos equipos marcados por idénticas características: poseen un enorme vértigo en ataque y a sus delanteros se les caen los goles de los pies. En cambio, su estructura defensiva es claramente mejorable. No son favoritos para ganar la Liga de Campeones, pero pueden eliminar a cualquiera.

Como en los últimos cuatro años, España se sitúa como el país con más representantes en cuartos de final. Uno de ellos es el Real Madrid, el actual campeón, un equipo de enorme fiabilidad competitiva en el máximo torneo continental. No necesita jugar bien para superar al rival porque lee como nadie qué necesita en los partidos. Así lo sufrió el Nápoles en octavos al caer por un global 6-2, que no explica lo ocurrido en la eliminatoria.

Mucho más sufrió el Barcelona, que en cuatro minutos locos pasó de estar eliminado a sostener el papel de favorito. Ante el París Saint-Germain protagonizó la mayor remontada de la historia de la Copa de Europa al ganar 6-1 después de caer 4-0 en la ida. Y todo ello en un final para el recuerdo. La duda es ver si para la nueva ronda va a aparecer el Barcelona de la ida o el de la vuelta.

Por su parte, el Atlético no sufrió nada para eliminar al Bayer Leverkusen y completó su cuarta clasificación consecutiva para cuartos de final, algo que sólo consiguieron Real Madrid, Barcelona y Bayern. Nadie quiere medirse al finalista de 2014 y 2016.