Un deseo de venganza eterno

El Real Madrid y la Juventus abrirán hoy en Turín su serie de cuartos de final de la Liga de Campeones en un duelo entre el vigente campeón, que se aferra al torneo continental como única opción de salvar la temporada, y un subcampeón con sed de revancha. Y es que la última final celebrada en Cardiff el pasado junio se saldó con un contundente 4-1 a favor de los madridistas, que levantaron su duodécima Copa de Europa, mientras que los italianos ampliaron su oscuro historial perdiendo su séptima final de nueve disputadas.

Sin embargo, curiosamente la historia de estos dos gigantes europeos es al revés en sus cruces en eliminatorias, donde los blancos no logran superar a los Bianconeri desde 1987. En medio, hasta cuatro veces llegó la Juventus a apear al Madrid y fue en las cuatro ocasiones en las que sus destinos se cruzaron a doble partido: en 1996, 2003, 2005 y 2015. No obstante, el capitán Gianluigi Buffon quiso rebajar el optimismo: "Sabemos que nos enfrentamos al equipo más fuerte del mundo. Han ganado las últimas dos ediciones de la Champions y no fue por casualidad. Nuestra esperanza es mantenernos en el juego hasta el partido de vuelta".

Esto no tiene nada que ver con lo de Cardiff, ahora tenemos que pasar esta eliminatoria"

El entrenador local Massimiliano Allegri no podrá contar por sanción ni con el defensa central Benatia ni con el mediocampista Pjanic, que se sumarán a la lista de ausencias que conforman los lesionados Bernardeschi, Alex Sandro y Mandzukic, aunque estos dos últimos se entrenaron ayer con el grupo. Lichtsteiner, Asamoah y Douglas Costa podrían ser protagonistas.

Por su parte, el Madrid viajó ayer a Turín consciente de lo que tiene en juego: con la Liga prácticamente sentenciada en favor del Barça y afuera de la Copa del Rey, la Champions es la última esperanza de levantar títulos este año. Por eso, el entrenador Zinedine Zidane se llevó a todo el plantel a Italia, incluidos los lesionados Dani Ceballos y Nacho.La lesión de este último no no alterará demasiado los planes de Zidane, cuyo once titular tiene diez nombres asegurados y una gran duda en el mediocampo, ya que sólo tiene un hueco para cuatro candidatos: Isco, Bale, Marco Asensio y Lucas Vázquez. Para los blancos volverá a ser clave el rendimiento de Cristiano Ronaldo.