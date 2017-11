El día perfecto para no fallar

En un partido que estará marcado por el 25-N, el Corral y Vargas Ramón y Cajal necesita cortar la sangría de derrotas que le ha condenado a la zona media-baja de la tabla clasificatoria. Las de Quique Gutiérrez se miden al Magec Tías Contra la Violencia de Género en el Pabellón Paquillo Fernández, un choque al que ambos equipos llegan igualados en la clasificación con el mismo número de victorias y derrotas. El Magec Tías es un club que se creó en 1995 y esta es su primera temporada en la Liga Femenina 2 donde tiene el mismo objetivo que el Corral y Vargas: la permanencia. Las canarias lograron el ascenso al ocupar una de las plazas vacantes de LF2 después de no conseguirlo en el ámbito deportivo donde perdió en la fase de ascenso celebrada en Almería frente a las anfitrionas, el Ramón y Cajal y el CB Cádiz Gades.

Para el técnico del RACA su equipo "ha reaccionado bien después de la derrota del domingo y a pesar de llevamos un racha mala, anímicamente no lo veo tocado". Para el sevillano, el de esta tarde es un duelo que "hay que ganar sí o sí, porque si no nos obligará a tener que ganar un partido de los no previstos además de que nos meteríamos de lleno al 100% en la pelea por el descenso. Ahora mismo estamos con un cierto margen, por delante de varios equipos y empatados con otros y si ganamos tomaremos ventaja, por lo que es importante ganar".

Respecto al rival, Gutiérrez señala que "es un equipo con una rotación corta pero tienen jugadoras en el quinteto que al jugar muchos minutos juegan con bastante confianza. Cuentan con gente grande, entre ellas una cuatro argentina que juega intensa. Las aleros son muy agresivas y juegan muy bien al contraataque y la base no es penetradora pero sí buena tiradora. En definitiva, es un equipo complicado".

Una semana más, la ala-pívot Veronika Ganter no podrá jugar y de hecho será intervenida finalmente tras no remitir el dolor del edema óseo que sufre en el navicular del pie izquierdo.

La cita, que será arbitrada por los colegiados Enrique Miguel López Herrada y Joaquín Lizana Moreno, ambos del comité andaluz, tendrá un significado especial, y es que el club aprovechará el encuentro para difundir entre sus aficionados y jugadoras de cantera un mensaje contra todas las violencias de género. Gracias a la colaboración con el área de Igualdad del Ayuntamiento de Granada, se entregará a cada asistente un pin con un lazo blanco contra la violencia, y repartirá flyers informativos con el lema No es no, haciendo hincapié en las agresiones sexuales, un problema más habitual en la franja de edad de nuestras jugadoras.

Además, tras las presentaciones, los dos equipos se unirán mostrando una pancarta en la que se rechazan todas las violencias de género: física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, social y vicaria.