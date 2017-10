No diga gol, diga triunfo

Las propuestas en el fútbol se quedan en nada sin los resultados. El Granada B tiene propuestas y obtiene resultados. Casi todos, como ayer mismo sucedió, son exiguos, por la mínima. Un arma de doble filo con una lectura positiva y otra negativa. De un lado, la evidente capacidad de gestión de los marcadores del filial; que pese a su juventud tiene hechuras suficientes para capear el temporal que suele avecinarse cuando en los últimos minutos tan sólo un gol separa la gloria de la pesadumbre. Evidentemente, también está la cara 'B'; pues llegará algún día en que no pueda soportar los embistes de su rival y terminen empatándole.

Pero hasta entonces, lo cierto es que este Granada B ilusiona y mucho. Por lo visto hasta el momento, mejora con creces a los de temporadas anteriores. Y sin deslocalizar al equipo. El 'B' está lleno de talento nacional, apostando por la formación y con miras de futuro. Los 'cachorros' parecen leones. Juegan con oficio y siempre que marcan puntúan. Sucedió en San Fernando (2-2) y en cada una de las cinco victorias logradas en el curso, todas ellas resueltas con lo mínimo salvo la de Villanueva de la Serena. Ayer más de lo mismo ante otro filial en circunstancias muy distintas, Las Palmas Atlético, al que doblegó en Armilla con un único tanto de Casi en la segunda mitad.

Fueron los amarillos quienes avisaron primero con un disparo duro y raseado de Benito que taponó sin problemas Aarón. Replicó Fran Serrano con otro chut a bote pronto tras jugada larga que tropezó en un defensa. En un partido muy dinámico, el 'B' saltó a la hierba con un punto más de brío que el conjunto amarillo y con la vuelta de Isi y Jean Carlos al once titular. Ambos rallaron a un buen nivel. Se evidenciaba sobre todo en los últimos treinta metros de campo, donde Casi y David Grande fijaban posiciones en la pareja de centrales. El primero con la escopeta cargada y el segundo entrando desde segunda jugada para controlar y bajar envíos largos y cambios de orientación. Y todo con cinco centrocampistas y un 4-2-3-1.

El filial cada vez asentaba más su idea de juego. Fútbol muy directo para aprovechar la envergadura de sus hombres de arriba. Fruto de ello comenzó a acumular ocasiones en la meta de Guanche. A balón parado, como en un saque de esquina que el arquero canario se tragó y nadie acertó a rematar (30'). O en disparo lejano, como el que protagonizó un activo Juancho cinco más tarde, que, esta vez sí, rozó con la yema de los dedos el guardavallas del conjunto grancanario. Habría sido un golazo.

De una u otra forma, los de Morilla aumentaban su presencia en el área contraria, también gracias a los espacios que le dejaba un Las Palmas Atlético que ilustraba a la perfección su condición de filial: fútbol muy transparente y una inocente bisoñez a veces demasiado palpable. Eso sí, entre medias, los de Suso Hernández aprovechaban los espacios a la contra que dejaba el fulgor rojiblanco para tirar alguna contra furtiva que encontrara el premio del tanto.

Ya en la segunda mitad, el conjunto insular pudo mantener la dinámica con la que acabaron los primeros cuarenta y cinco minutos. Esto era; contención del 'B' en el centro del campo para neutralizar el dominio rojiblanco. Y de un error nacido en la sala de máquinas local llegó la pólemica. Benito se encontró un regalo de la zaga y, cuando ya encaraba a Aarón, fue derribado por un zaguero local, mas el colegiado interpretó que la carga había sido ejecutada de forma legal. Acertó.

La respuesta la dio inmediatamente después David Grande con la testa. Y por partida doble. Primero en un centro desde la derecha que cabeceó para que se marchara por poco y, segundos más tarde, en un envío esta vez desde el flanco zurdo que el mediapunta rojiblanco intentó peinar a contramano y en plancha al borde del cuarto de hora de la reanudación.

Preludio de lo que vendría a continuación. Primero Morilla movió ficha en el banquillo dando entrada a Pablo Vázquez por Jean Carlos para darle frescura a las bandas. Y un minuto más tarde, en el 64', Casi volvió a aparecer pero, esta vez, para no perdonar. El ariete recibió un esférico largo que penetró el eje de la defensa amarilla. Regateó a un defensa, sorteó la entrada de otro ganándole la posición y batió con disparo cruzado a la derecha al cancerbero Guanche.

Y de Guanche a Juancho. El colombiano, aprovechando la inercia positiva de su equipo, ganó presencia durante los mejores minutos de juego del equipo granadinista. En una de sus llegadas pudo entrar el segundo en una acción de garra, pundonor y coraje en la que llegó a ganar el cuerpo a cuerpo por dos ocasiones, y terminó sacando un disparo sin ángulo que, de no ser por la intervención del portero, habría terminado en el fondo de la puerta insular.

Con la entrada de Carlos Neva por Casi (minuto 83), David Grande quedó como delantero centro, Juancho pasó a la media punta y en el flanco izquierdo del colombiano se colocó el propio Neva. El filial sabía que iba a sufrir pero Morilla no echaba el cerrojo. Más bien buscaba decisiones de seguridad sin renunciar a la idea de ataque. En ese contexto, el sevillano retiró a un fatigado Estrada para atemperar el centro del campo con el ingreso de Buil. Consiguió su objetivo. El filial se llevó el gato al agua y sigue rentabilizando al máximo todos sus tantos. Los guarismos redundan en lo comentado más atrás sobre la efectividad del plantel: 16 puntos de 24 posibles con únicamente 8 goles a favor. Y con un fútbol alegre, propositivo y que sabe lo que quiere y espera de cada duelo. Los de Morilla seguirán una semana más en puestos de play off de ascenso a Segunda A. No está nada mal.