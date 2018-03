Un domingo de infarto

Los aficionados al rugby de Granada van a vivir un domingo, el que viene, de emociones fortísimas. De un lado, la selección española se jugará estar en el Mundial veinte años después, para lo que tendrá que ganar a Bélgica, Cuando comiencen a jugar los Leones, el Universidad de Granada estará en plena lucha a cara de perro para mantenerse en la segunda categoría nacional. Tiene una auténtica final contra el Almería, su rival directo por la salvación. Una permanencia importante para el club en el año en el que el rugby español puede dar el mayor paso de historia hacia la modernización. Y el 'Uni' quiere darse el gusto de estar entre los mejores en el año en el que España volvió a un Mundial.

El partido ante el Almería se jugará en Fuentenueva a las 12:00 horas del domingo. Y las cuentas para que los universitarios consigan la permanencia son claras: ganar los dos partidos que quedan para acabar la temporada y esperar. De entrada, los hombres de Fabián Pérez Lía no pueden tener otra cosa en la mente que conseguir el triunfo ante los almerienses. Estos están justo por encima de la tabla de los granadinos, en la penúltima posición que implica jugar la eliminatoria de permanencia en junio. La distancia es de siete puntos. Todo lo que no sea un triunfo de los arlequinados en casa ante los cruzados significará el descenso matemático de categoría (sólo baja directamente el colista).

El 'Uni' necesita ganar imperiosamente al Almería para llegar vivo a la última fecha

Además, el 'Uni' tendrá que ganar, a ser posible sumando bonus ofensivo por cuatro ensayos (solo lo ha logrado una vez esta temporada) y evitar en lo posible que el Almería lo logre para hacer cuentas posteriores. Si los granadinos consiguen ese triunfo habrán sumado una vida más, llegar a la última jornada con posibilidades de salvación. Y en ella, las cuentas, de inicio, también son fáciles de hacer, aunque difíciles de cumplir. El Almería recibe en su feudo al segundo clasificado, el CRC Pozuelo, por lo que sus opciones de ganar o empatar son bastante remotas, y más si los madrileños llegan jugándose o el primer puesto o el tercero. Si se cumple la lógica, el Universidad tendría que cumplir con su parte del trato y ganar en Madrid al Cisneros B. Una empresa compleja, ya que los colegiales están en mitad de tabla y en casa suelen 'prestar' jugadores del primer equipo al segundo.

Básicamente, las cuentas del Universidad son ganar los dos partidos y evitar que en Fuentenueva el Almería saque bonus, contando con que estos no den la campanada mayor contra el CRC. Si el 'Uni' logra sumar nueve puntos de diez posibles, seguramente salga de la última plaza. Si logra diez, casi estará salvado. Si acumula 8 (dos victorias sin bonus), dependerá de que Almería no sume más de dos puntos extras en los dos partidos que quedan. Eso sí, todas estas cuentas están sujetas a una primera y única condición: si no hay triunfo contra el Almería el domingo, el 'Uni' estará condenado.