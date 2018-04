El drama se vive en Atarfe

En plena crisis de resultados, los equipos granadinos tanto por arriba como por abajo están obligados a reaccionar ya si no quieren ver como sus objetivos comienzan a alejarse. En la zona alta, CF Motril y Agroisa Huétor Tájar necesitan ganar para no descolgarse de la zona de play off, pero por abajo la jornada puede ser clave para los cuatro equipos implicados.

Sin duda, el choque más destacado se disputará desde las 17:30 horas en tierras malacitanas, donde el Huétor Tájar visita al líder, el filial del Málaga, que mantiene un bonito duelo con el Almería B. Un punto de los últimos 18 han provocado que los de Germán Crespo tengan menos margen de error, por lo que cada choque cobra una vital importancia y el de hoy es uno de ellos.

Huétor Tájar y Motril necesitan romper con su mala racha para acercarse al 'play off'

Algo más asequible será el duelo que deba afrontar el CF Motril, que visita al Vélez que no se juega nada. Tras la derrota el pasado miércoles en el Estadio de La Victoria, los de José Manuel García están fuera de las fase de ascenso con dos puntos de desventaja con los jienenses y el average perdido. Tres derrotas consecutivas que han llegado en el peor momento aunque con tiempo para reaccionar. El duelo dará comienzo a las 12:00 horas.

Como intrascendente se puede calificar el choque que debe disputar a la misma hora el Loja, que recibe en el Medina Lauxa al Martos que tampoco se juega nada. El triunfo en el derbi del Poniente el pasado domingo debe servir a los de Diego Delgado de acicate para sumar tres nuevos puntos y tratar de superar al Linares en la tabla clasificatoria.

Pero donde la emoción estará presente será en los encuentros de los equipos implicados por evitar el descenso. Entre ellos, el derbi que se vivirá en Atarfe entre los de Jorge Moreno y el Huétor Vega puede supone un antes y un después para ambos equipos. Si los hueteños pierden, tendrán pie y medio en División de Honor. El empate tampoco le serviría de mucho por lo que la victoria es el único resultado para los de Las Viñas si quieren seguir soñando con la permanencia. La cita, a las 12:00 h.

A la misma hora, el Guadix visita al Torremolinos, un rival al que puede meter en problemas en caso de victoria pero que de caer se alejaría de la zona peligrosa. Los accitanos han mejorado a domicilio en las últimas jornadas pero si quieren salir de ahí, tienen que ganar fuera de casa.

El que no puede fallar más en casa es el Maracena, que se mide hoy a un equipo muy relajado como es el Torredonjimeno, sin nada en juego y con la tranquilidad que da el haber hecho los deberes. Los de Carlos María Rodríguez tiene que romper ya su mala dinámica si no quieren ver como la próxima campaña la Tercera División no se juega en la Ciudad Deportiva.