Por poco hace efecto la intimidación Reina del mundo después de 13 años

En la quinta jornada del Mundial de rugby, la líder e invicta Nueva Zelanda visitaba Ciudad del Cabo. Antes del partido, Suráfrica escenificó su particular haka, cuyo poder intimidatorio no resultó suficiente para derrotar a los All Blacks. Pero casi: 24-25 fue el resultado.

Nacida en China y adoptada por padres norteamericanos, Morgan Hurd vio recompensada con 16 años su esfuerzo por la gimnasia artística, que practica desde los tres. Hurd, quien compite con gafas -caso único entre las gimnastas de élite-, se proclamó campeona del mundo.