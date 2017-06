La élite muere en la capital

"Este adiós no maquilla un hasta luego", recitaba Sabina en 'Nos sobran los motivos' y en realidad es así, nos sobran, aunque no queramos despedirnos. Es difícil no pensar en todo lo que puede afectar un adiós, y a cuántas personas y familias que lo han dado todo por el deporte del tenis de mesa en Granada les pueda causar. Sin embargo, así es, y hasta aquí ha llegado el tenis de mesa de élite capitalino. Han sido unos años fantásticos, en los que las alegrías deportivas, personales y de una gran familia como las del Club de Tenis de Mesa Ciudad de Granada ha podido vivir. Pero los sueños, por motivos dispares, a veces acaban.

La temporada 2016-17 ha sido la que ha dado la puntilla para cerrar cinco años que muchos ni hubieran imaginado, con la obtención durante estas campañas -desde 2012 que cambió la denominación de CajaGranada a Ciudad de Granada- de medio centenar de títulos estatales, andaluces y provinciales para los componentes del equipo granadino. Miembros, justamente, que han tenido que volar de su ciudad, de su cantera, de su familia, de quien un día los formó y les dio todo, porque las instituciones, entre otros, no han tenido a bien apoyar el deporte de la ciudad.

En un lustro se consiguieron medio centenar de títulos nacionales y regionalesPalistas de alto nivel han tenido que dejar la ciudad por falta de un proyecto de futuro

"Se ha pedido ayuda de todas las maneras posibles y a todas las instituciones públicas. En ocasiones no se pedía dinero líquido, porque sabemos cómo están, por ejemplo, las arcas municipales, sino que se pedía exclusivamente un lugar decente donde poder entrenar y jugar nuestras ligas", comenta María del Carmen Hurtado, presidenta del Ciudad deGranada. "A veces pienso que como soy mujer no se valora lo suficiente al club que dirijo y es más sencillo decirnos que no a todo, pero durante estos años que he sido la máxima responsable del ente, lo he llevado a la élite con el apoyo de la Junta Directiva y las hazañas de los deportistas que lo conforman y nunca he tenido una queja por parte de nadie. No obstante se nos ha negado todo aquello por lo que hemos luchado y apostado", lamenta Hurtado, quien resopla al ser preguntada por el futuro del equipo: "Nos encantaría poder seguir ofreciendo títulos y alegrías, buen deporte y calidad a todos aquellos aficionados al tenis de mesa, pero sin ninguna financiación es imposible", remarca.

En cuanto al consistorio capitalino, el club lo que pide es que apoyen este deporte y aporten su granito de arena con alguna sede: "Sabemos que tienen bastantes y algunas de ellas sin darle uso", considera Hurtado.

La Junta Directiva del Club son los propios padres, que además, sustentan la economía de éste. La cuenta está en números rojos desde comienzos de temporada y para colmo este año, el club no ha recibido el Plan Estrella de la Junta de Andalucía, "aunque sea una cantidad ínfima, a nosotros nos ayuda a seguir adelante". Además, esta campaña, el equipo de División de Honor masculino estaba encuadrado en el grupo de Cataluña y Levante, lo que ha supuesto un incremento de su presupuesto "en casi un 40 por ciento respecto al año anterior". La directiva del club ha solicitado en diversas y variadas ocasiones una audiencia con el Ayuntamiento de Granada, "con quien parece imposible hablar del deporte base y de la formación de la cantera granadina en la propia capital", indica Hurtado, tras no recibir ninguna respuesta del consistorio.

Asimismo, en Armilla el club fue vilipendiado hace unos años, cuando se produjo la moción de censura por parte en el Consistorio. "Fuimos a entrenar como cada día y nos encontramos que nos habían tirado el contenedor en un solar -que ellos mismos nos habían prestado- con todo el material dentro", comenta Hurtado, con lo que, una vez recuperado el material, se vieron obligados a alquilar uno nuevo, con el consiguiente incremento de gastos.

"Nuestros jugadores de élite, han tenido que fichar por otros equipos, porque aquí no podíamos hacer frente a los gastos que requerían los viajes y sus dietas. Hemos perdido nada más comenzar la pasada temporada al equipo de División de Honor masculino y a final de la misma al femenino, por lo que el tenis de mesa de élite en Granada ha muerto", subraya la presidenta del Ciudad.

Incluso, los jugadores que aún quedan, ayudan al club a salir adelante, como entrenadores, "ya que el que teníamos se fue por no contar con medios de pago", atestigua, mientras recuerda que estos jugadores "se aburren porque entrenan con niños de la cantera sin formación. Y hablamos de cinco de los máximos exponentes en el ámbito nacional como son Ángela García, Francisco Vivancos, Guille Cuesta, Alberto Rodríguez e Israel Rodríguez". Se trata de (cinco) puntas de lanza con menos de 20 años que sostienen a un club, que -aunque ahora se denomina de otra manera-, cuenta con años y años de historia en el campo nacional e internacional. Cuatro de ellos, cuatro suman más de 30 oros en torneos nacionales y andaluces individuales, por equipos y en dobles: García (16), Vivancos (5), Cuesta (3), Alberto e Israel Rodríguez (3 y 7, respectivamente). Todos ellos han sido convocados por la Selección Española o la Selección Andaluza y siguen en activo, aunque se han quedado sin equipo "por ayudar a los suyos en estos momentos que vivimos de una muerte anunciada desde principio de temporada", apostilla Hurtado.

Ya de momento, esta campaña actual se ha logrado un ascenso y otro posible a División de Honor masculina, pero desde la Junta Directiva del club rezan para que eso no ocurra "ya que si no tendremos que volver a retirar al equipo y eso no se le puede hacer a unos chavales que luchan cada día por ser mejores y lograr sus objetivos deportivos".

La falta de ilusión, las ganas y el seguir luchando por algo que no llega por parte de ningún ente público ni privado, es un lastre para continuar. El último empujón al vacío recibido viene por la imposibilidad de hacer frente al pago de la luz que se le exige al Club por hacer uso del pabellón del IES Bueno Crespo de Armilla (donde hasta ahora teníamos la sede para jugar los encuentros oficiales de las ligas nacionales), por la falta de liquidez que padece el club claro está, "porque lo último que podíamos imaginar es que nos echaran de un espacio público, de un centro público, de la Junta de Andalucía, por falta de pago", lamenta Hurtado. De momento se ha prorrogado una temporada más el uso de estas instalaciones.