El encuentro de la felicidad

El Palacio de Deportes será hoy una fiesta para celebrar el ansiado ascenso a LEB Oro conseguido el pasado sábado en Pamplona. Será el momento de rendir homenaje a los héroes de un logro que ha devuelto a la ciudad a la categoría que, como mínimo, merece por tradición y seguimiento. Pero aunque la cita será la más relajada de la temporada, en el cuerpo técnico no se quiere rebajar el nivel de intensidad de los dos últimos meses de competición, en los que el Covirán está rindiendo a un gran nivel. No obstante, será complicado abstraerse de un ambiente festivo pues los rojinegros ya son campeones de la LEB Plata y no se juegan más que el orgullo de sumar un nuevo triunfo para cerrar así una temporada con únicamente seis partidos perdidos.

El club, que ha organizado varios actos entre ellos una carrera de bebés al descanso, la presentación de la nueva mascota y varias entregas de placas, espera una gran entrada para despedir la campaña con la vigésimo cuarta victoria del curso. En cualquier caso, al término del choque recibirá de manos de Antonio de Torres, presidente de la Federación Andaluza de Baloncesto, el trofeo como campeón de la LEB Plata.

La entidad ha previsto varios actos y entre ellos, la presentación de la nueva mascotaEl filial vasco cuenta con jugadores con una gran proyección y mucha calidad

Si ya de por sí Pin suele rotar a sus jugadores, hoy también lo hará. Todos están a buen nivel físico por lo que para algunos será su último partido en tierras granadinas y querrán despedirse con minutos en la cancha.

Pero enfrente, el Covirán tendrá a un conjunto que, como buen filial, ha ido de menos a más. El conjunto entrenado por Jon Txakartegi terminó la primera vuelta con tan sólo tres victorias, en puestos de descenso y con visos de durar tan sólo un año en la categoría. Sin embargo, nadie puede dudar del talento de un bloque plagado de jóvenes promesas que conforme ha ido avanzando la competición ha ido adaptándose a las exigencias de la LEB Plata. Tal es así, que en las catorce jornadas disputadas de la segunda vuelta, tan sólo ha perdido cinco encuentros, venciendo nueve y llegando a meterse por momentos en puestos de play offs. Llegó a sumar siete partidos consecutivos ganando, y entre ellos dio buena cuenta de La Roda, al que derrotó por 24 puntos en tierras manchegas, o Albacete y Cambados. Pero cuatro derrotas en las últimas cinco jornadas han impedido consolidarse entre los nueve primeros.

El segundo equipo del Baskonia tiene jugadores con mucho futuro. De hecho, dos de ellos no sólo han debutado ya en Liga ACB sino que también han gozado de minutos en Euroliga. Se trata del jovencísimo escolta de 19 años Miguel González y el 'cuatro' lituano Rinalds Malmanis. Con jugadores júnior en la plantilla, su jugador más veterano es el base Álex Ramón, de 25 años y que jugara en Sammic la pasada temporada. El resto, salvo el ala-pívot norteamericano Rodney Williams, no superan los 23 años. Un conjunto que como tenga su día puede ser imparable y es que calidad tienen y mucha.

A nivel individual destaca el escolta letón Kristaps Gluditis, séptimo jugador con mejor promedio de anotación por partido de la categoría con 15 puntos por encuentro. No obstante, Rodney Williams, que se incorporó a principios de diciembre, ha ofrecido un buen rendimiento anotando más de 13 puntos en cada cita y ayudando además en el rebote, faceta en la que destaca el estonio Sander Raieste.

En la zona, Txakartegi cuenta con muchos recursos, destacando dos torres como el griego Ioannis Dimakopoulos, de 2,18, y el bosnio Ibrahim Mulaomerovic, de 2,11. En definitiva un equipo que motivado puede derrotar a cualquiera como ya ha demostrado.

De ganar, el Covirán igualaría la mejor racha de la temporada, que fue de siete triunfos consecutivos y curiosamente en el mismo tramo de partidos, empezando ante Albacete y terminando ante Baskonia. En cualquier caso, el objetivo ya está cumplido y hoy es el día para celebrarlo. Ocho meses de trabajo merecen una fiesta y el ascenso aún más.